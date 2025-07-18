Мобилизованного, от которого отказались военные части, представитель ТЦК забил насмерть прямо в автобусе во время «поставки мобилизационных ресурсов» — что решил суд

Военнослужащий ТЦК вытащил тело мобилизованного из автобуса, бросил его на плацу столичного сборного пункта на ДВРЗ и пошел по делам.

Столичный сборный пункт на Оросительной 17А, источник фото: zmina.info

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Печерский районный суд Киева оставил под стражей военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП, подозреваемого в превышении полномочий при выполнении служебного задания по «поставке мобилизационных ресурсов» (именно так указано в решениях судов).

Как отмечено в материалах уголовного производства, 7 мая 2025 года житель Киева Н. был задержан на улице сотрудниками полиции и ТЦК и СП в связи с нарушением правил военного учета и пребыванием в розыске.

В тот же день гражданин прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к военной службе.

После этого мужчина оказался на Сборном пункте Киевского городского ТЦК и СП, который находится в Дарницком районе столицы по улице Оросительная, 17А.

Уже 8 мая гражданин был направлен в один из учебных центров, однако в учебном центре не захотели «оформлять» мобилизованного – как выяснилось, мужчина имел алкогольную зависимость, травму бедра и варикозное расширение вен. Таким образом, гражданина вернули на столичный сборный пункт.

Однако 9 мая мужчину включили в состав другой партии мобилизованных и в сопровождении двух офицеров и нескольких военнослужащих отправили в учебный центр, расположенный возле города Старичи Львовской области.

Однако и в этом учебном центре мужчину отказались «оформлять» – по тем же причинам, что и в предыдущем случае.

Таким образом, мобилизованного пришлось возвращать в Киев. При этом лиц, от которых отказался учебный центр, было достаточно много.

Поздним вечером 9 мая майор – старший группы, приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-либо себе купить. При этом майор лично разрешил Н. купить банку энергетика Revo, хотя этот энергетик имеет определенное содержание алкоголя в составе.

Ночью Н. выпил энергетик и начал вести себя не совсем адекватно – бегал по автобусу, громко разговаривал, ссорился с представителями ТЦК, мешал спать другим и отказывался выполнять приказы.

Как следствие, после отказа выполнить приказ майора – успокоиться, один из военнослужащих ТЦК не менее трех раз ударил Н. в лицо. А когда Н. упал, то военнослужащий еще 3–4 раза ударил его электрическим шокером, затем схватил Н. за голову и стал бить головой об пол.

На этом экзекуция не закончилась, поскольку представитель ТЦК начал бить гражданина ногами по голове, а также прыгать ему ногами на грудную клетку.

Избиение Н. происходило несколько раз на протяжении почти всего пути в Киев, при этом офицеры на действия подчиненного не реагировали.

По прибытии автобуса с мобилизованными на Оросительную 17А военнослужащий ТЦК просто вытащил Н. за ноги из автобуса и бросил на плацу сборного пункта.

Через некоторое время на мужчину, который лежал на плацу под открытым небом, обратили внимание, однако прибывшим на вызов медикам осталось лишь констатировать смерть Н.

Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, Н. умер в результате сочетанной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

11 мая ТУ ГБР в Киеве сообщило военнослужащему ТЦК о подозрении по ч. 5 ст. 426–1 (превышение военным должностным лицом полномочий с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Наказание – лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

12 мая Печерский райсуд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

При рассмотрении апелляционной жалобы военнослужащий ТЦК и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Военный рассказал, что имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также пожилую мать.

Также он рассказал о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в лечении в военном госпитале.

4 июля Печерский райсуд столицы продлил военнослужащему срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.

Автор: Вячеслав Хрипун

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