На Волыни толпа повредила авто ТЦК, староста села прыгнул на капот и разбил стекло

14:33, 8 августа 2025
На Волыни люди напали на автомобиль ТЦК, когда военные проверяли документы местного мужчины.
Фото иллюстративное
В селе Соловичи Ковельского района Волынской области толпа напала на служебный транспорт ТЦК, когда военнослужащие проверяли документы одного из местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного ТЦК.

«7 августа около 16:30 в селе Соловичи Ковельского района во время оповещения военнообязанных военнослужащие одного из РТЦК и СП Волынской области совместно с сотрудниками Национальной полиции подверглись нападению группы неустановленных лиц», — заявили в ТЦК.

Также там отметили, что во время проверки документов один из местных жителей отказался их предъявить и попытался убежать, а «другой мужчина, назвавшийся старостой села, прыгнул на капот служебного автомобиля и камнем разбил лобовое стекло».

«К инциденту присоединилась женщина, которая также наносила удары по транспорту. Еще один мужчина, вооруженный металлическим предметом (вероятно, гаечным ключом), разбил боковые окна и трижды ударил водителя по руке», — сообщили в ТЦК.

Также там добавили, что впоследствии движение автомобиля было заблокировано другими транспортными средствами, в частности, грузовиками.

«Около 10 человек окружили служебное авто и в течение нескольких минут наносили удары транспортному средству, препятствуя выполнению служебных обязанностей», — заявили в центре комплектования.

Там также подчеркнули, что сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.350 УК Украины, один фигурант задержан. Действия другого фигуранта предварительно квалифицированы по ст.296 УК Украины.

Напомним, что с 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию при выполнении своих служебных обязанностей, и на данный момент, по данным оборонного ведомства, примерно 85% работников ТЦК и СП уже обеспечены бодикамерами.

