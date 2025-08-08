На Волині натовп понівечив авто ТЦК, староста села стрибнув на капот та розбив скло

На Волині люди напали на автомобіль ТЦК, коли військові перевіряли документи місцевого чоловіка.

У селі Соловичі Ковельського району Волинської області натовп напав на службовий транспорт ТЦК, коли військовослужбовці перевіряли документи одного із місцевих жителів. Про це повідомила пресслужба Волинського обласного ТЦК.

«7 серпня близько 16:30 у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовці одного із РТЦК та СП Волинської області спільно з працівниками Національної поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб», - заявили у ТЦК.

Також там зазначили, що під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти, а «інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло».

«До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала удари по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці», - повідомили у ТЦК.

Також там додали, що згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками.

«Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків», - заявили у центру комплектування.

Ще там підкреслили, що відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.350 КК України, одного фігуранта затримано. Дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст.296 КК України.

Нагадаємо, що з 1 вересня всі працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов’язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час виконання своїх службових обов’язків і наразі, за даними оборонного відомства, приблизно 85% працівників ТЦК та СП уже забезпечені бодікамерами.

