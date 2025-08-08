Брак, зарегистрированный без личного присутствия и волеизъявления одного из невест, признается незаключенным — КГС ВС

Верховный Суд объясняет, что брак признают незаключенным и аннулируют его запись, если доказано, что один из невест не присутствовал на регистрации и не подписывал заявление лично.

Брак признаётся незаключённым, если установлено, что один из супругов физически не мог присутствовать при регистрации брака и не поставил личную подпись в заявлении о государственной регистрации брака, что подтверждено заключением экспертизы. В таком случае актовая запись о браке подлежит аннулированию.

К таким выводам пришёл Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Истец обратилась в суд в интересах своей малолетней дочери с иском о признании брака незаключённым и аннулировании актовой записи о браке, зарегистрированном между её бывшим мужем (военнослужащим, пропавшим без вести) и ответчицей. Указывала, что после официального развода в 2020 году фактически продолжала семейные отношения с бывшим мужем до его мобилизации в 2022 году, получала уведомления о его пропаже как член семьи и денежное обеспечение на содержание дочери.

Истец считала, что брак ответчицы с её бывшим мужем был зарегистрирован без его физического присутствия, поскольку он не находился в отпуске, не подавал рапорта для заключения брака, а закон не предусматривает дистанционную регистрацию брака в таких условиях.

В соответствии со ст. 48 СК Украины брак, зарегистрированный в отсутствии невесты и (или) жениха, считается незаключённым. Запись о таком браке в органе государственной регистрации актов гражданского состояния аннулируется по решению суда по заявлению заинтересованного лица.

Суды удовлетворили иск, придя к выводу, что бывший муж истицы физически не мог присутствовать при регистрации брака 2 августа 2022 года, так как в это время находился в расположении воинской части, не имел отпуска и не подавал рапорта для заключения брака. Кроме того, почерковедческая экспертиза, проведённая в рамках уголовного производства, подтвердила, что подпись на заявлении о государственной регистрации брака была выполнена другим лицом.

Рассматривая обжалуемые ответчицей судебные решения, КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций и отметил, что в соответствии со ст. 48 СК Украины и пунктами 13, 14 Правил государственной регистрации актов гражданского состояния в Украине при рассмотрении вопроса о незаключённости брака суды проверяют, присутствовали ли супруги лично во время государственной регистрации брака, а также принадлежит ли им подпись в соответствующих документах.

Установив отсутствие волеизъявления мужа истицы на заключение брака, что подтверждено заключением экспертизы, суды предыдущих инстанций правильно исходили из наличия правовых оснований для признания брака незаключённым и аннулирования актовой записи.

КГС ВС также отметил, что заключение экспертизы, проведённой в рамках уголовного производства, в совокупности с другими доказательствами может быть допустимым доказательством в гражданском деле, если оно относится к предмету доказывания, несмотря на отсутствие приговора на момент рассмотрения дела.

