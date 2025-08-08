Шлюб, зареєстрований без особистої присутності та волевиявлення одного з наречених, визнається неукладеним — КЦС ВС

Верховний Суд пояснює, що шлюб визнають неукладеним і анулюють його запис, якщо доведено, що один із наречених не був присутній на реєстрації та не підписував заяву особисто.

Шлюб визнається неукладеним, якщо встановлено, що один із наречених фізично не міг бути присутнім при реєстрації шлюбу та не ставив особистого підпису в заяві про державну реєстрацію шлюбу, що підтверджено висновком експертизи. У такому випадку актовий запис про шлюб підлягає анулюванню.

Таких висновків дійшов Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

Позивачка звернулася до суду в інтересах своєї малолітньої дочки з позовом про визнання шлюбу неукладеним та анулювання актового запису про шлюб, зареєстрований між її колишнім чоловіком (військовослужбовцем, зниклим безвісти) та відповідачкою. Зазначала, що після офіційного розлучення у 2020 році фактично продовжувала шлюбні стосунки з колишім чоловіком до його мобілізації у 2022 році, отримувала повідомлення про його зникнення як член родини та грошове забезпечення на утримання дочки.

Позивачка вважала, що шлюб відповідачки з її колишнім чоловіком було зареєстровано без його фізичної присутності, оскільки він не перебував у відпустці, не подавав рапорту для одруження, а закон не передбачає дистанційну реєстрацію шлюбу в таких умовах.

Відповідно до ст. 48 СК України шлюб, зареєстрований у відсутності нареченої і (або) нареченого, вважається неукладеним. Запис про такий шлюб в органі державної реєстрації актів цивільного стану анулюється за рішенням суду за заявою заінтересованої особи.

Суди позов задовольнили, дійшовши висновку, що колишній чоловік позивачки фізично не міг бути присутнім при реєстрації шлюбу 2 серпня 2022 року, оскільки на той час перебував у межах розташування військової частини, не мав відпустки та не подавав рапорту для одруження. Крім того, почеркознавча експертиза, проведена в рамках кримінального провадження, підтвердила, що підпис на заяві про державну реєстрацію шлюбу був виконаний іншою особою.

Переглядаючи оскаржені відповідачкою судові рішення, КЦС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій та зазначив, що відповідно до ст. 48 СК України та пунктів 13, 14 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні при розгляді питання про неукладеність шлюбу суди перевіряють, чи були наречені особисто присутні під час державної реєстрації шлюбу, а також чи належить їм підпис у відповідних документах. Установивши відсутність волевиявлення чоловіка позивачки на укладання шлюбу, що підтверджено висновком експертизи, суди попередніх інстанцій правильно виходили з наявності правових підстав для визнання шлюбу неукладеним й анулювання актового запису.

КЦС ВС також зазначив, що висновок експертизи, проведеної в межах кримінального провадження, у сукупності з іншими доказами може бути допустимим доказом у цивільній справі, якщо стосується предмета доказування, незважаючи на відсутність вироку на момент розгляду справи.

Ознайомитись з постановою КЦС ВС № 755/12077/23 можна за посиланням.

