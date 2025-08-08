Суд оштрафовал директора ООО более 350 тысяч гривен за нарушение таможенного законодательства

Обществом за пределы таможенной территории Украины было вывезено 96 тонн зерновых культур стоимостью 702 117 гривен.

Центральный районный суд г. Николаева рассмотрел протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, составленный в отношении директора одного из ООО, зарегистрированного в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В то же время лицензия на экспорт была получена незаконным путем и содержала недостоверные сведения. В частности, предприятие, указанное в качестве производителя продукции, не осуществляло какой-либо деятельности с вышеуказанным ООО.

Таким образом, директор ООО совершил действия, направленные на перемещение зерна через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

В судебном заседании представитель таможни поддержал сведения, указанные в протоколе, и просил привлечь руководителя Общества к ответственности.

Исследовав протокол и прилагаемые материалы, суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения суд постановил признать директора ООО виновным и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 351 059 гривен, а также взыскать стоимость товара в размере 702 117 гривен.

