Суд оштрафовал директора ООО более 350 тысяч гривен за нарушение таможенного законодательства

16:23, 8 августа 2025
Обществом за пределы таможенной территории Украины было вывезено 96 тонн зерновых культур стоимостью 702 117 гривен.
Центральный районный суд г. Николаева рассмотрел протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, составленный в отношении директора одного из ООО, зарегистрированного в Полтаве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом установлено, что в феврале 2023 года Обществом за пределы таможенной территории Украины было вывезено 96 тонн зерновых культур, стоимостью 702 117 гривен.

В то же время лицензия на экспорт была получена незаконным путем и содержала недостоверные сведения. В частности, предприятие, указанное в качестве производителя продукции, не осуществляло какой-либо деятельности с вышеуказанным ООО.

Таким образом, директор ООО совершил действия, направленные на перемещение зерна через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

В судебном заседании представитель таможни поддержал сведения, указанные в протоколе, и просил привлечь руководителя Общества к ответственности.

Исследовав протокол и прилагаемые материалы, суд пришел к выводу о наличии в действиях мужчины состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения суд постановил признать директора ООО виновным и наложить на него административное взыскание в виде штрафа в размере 351 059 гривен, а также взыскать стоимость товара в размере 702 117 гривен.

