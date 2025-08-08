Практика судів
Суд оштрафував директора ТОВ на понад 350 тисяч гривень за порушення митного законодавства

16:23, 8 серпня 2025
Товариством за межі митної території України було вивезено 96 тон зернових культур вартістю 702 117 гривень.
Центральний районний суд м. Миколаєва розглянув протокол про скоєння адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України, складений стосовно директора одного з ТОВ, зареєстрованого у Полтаві. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Судом встановлено, що у лютому 2023 року, Товариством за межі митної території України було вивезено 96 тон зернових культур, вартістю 702 117 гривень.

Водночас, ліцензія на експорт була отримана незаконним шляхом та містила неправдиві відомомості. Зокрема, підприємство, яке було зазначено у якості виробника продукції, не здійснювало будь-якої діяльності з вищезаначеним ТОВ.

Таким чином, директор ТОВ вчинив дії, спрямовані на переміщення зерна через кордон України з приховуванням від митного контролю.

У судовому засіданні представник митниці підтримав відомості вказані в протоколі та просив  притягнути керівника Товариства до відповідальності.

Дослідивши протокол та додані матеріали, суд дійшов до висновку про наявність в діях чоловіка складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України.

За результатами розгляду, суд постановив визнати директора ТОВ винним та накласти на нього адміністративне стягнення у виді штрафу у сумі 351 059 гривень, а також стягнути вартість товару у розмірі 702 117 гривень.

