Встреча Трампа и Путина может состояться 11 августа в Риме – Fox News

В возможные варианты мест проведения встречи на данный момент входят и другие страны.

Фото: ukrinform.com

Встреча президента США Дональда Трампа с Путиным может состояться уже на следующей неделе — 11 августа. Одной из вероятных локаций саммита — Рим. Об этом сообщило американское издание Fox News со ссылкой на свои источники.

По данным издания, в возможные варианты мест проведения встречи входят и другие страны Европы и мира.

Также там добавляют, что переговоры могут сорваться.

«Саммит еще может в итоге сорваться, поскольку Президент Украины Владимир Зеленский заявил США, что не уступит никакими территориями в рамках мирного соглашения с Россией и что сделать это может только украинский парламент», — пишет Fox News.

При этом российские СМИ утверждают, что Рим не будет являться площадкой встречи Путина и Трампа. Также там добавляют, что «Европа не рассматривается как локация для встречи Путина и Трампа».

Ранее стало известно, что Белый дом начал работу над организацией трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера Украины Владимира Зеленского и Путина.

Издание NYT писало, что Дональд Трамп хочет провести личную встречу с Путиным уже на следующей неделе, а после этого — при участии Владимира Зеленского.

По данным CNN, двое представителей Белого дома сообщили, что Путин предложил встретиться с Трампом во время личной встречи со Стивом Виткоффом в Москве.

Путин назвал ОАЭ одним из подходящих мест для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее The New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писало, что встреча Трампа с Путиным состоится лишь при условии, что российский лидер также встретится с Зеленским.

Однако Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что перед его встречей с главой Кремля последний должен сначала провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

