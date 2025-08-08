Зустріч Трампа й Путіна може відбутися 11 серпня в Римі – Fox News

До можливих варіантів місць проведення зустрічі наразі входять й інші країни.

Зустріч президента США Дональда Трампа з Путіним може відбутися вже наступного тижня — 11 серпня. Однією з імовірних локацій саміту – Рим. Про це повідомило американське видання Fox News із посиланням на свої джерела.

За даними видання, до можливих варіантів місць проведення зустрічі входять й інші країни Європи та світу.

Також там додають, що переговори можуть зірватися.

«Саміт ще може зрештою зірватися, оскільки Президент України Володимир Зеленський заявив США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з Росією і що зробити це може тільки український парламент», – пише Fox News.

При цьому російські ЗМІ стверджують, що Рим не буде майданчиком зустрічі Путіна та Трампа. Також там додають, що «Європа не розглядається як локація для зустрічі Путіна та Трампа».

Також стало відомо, що Білий дім почав роботу над організацією тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера України Володимира Зеленського та Путіна.

Видання NYT писало, що Дональд Трамп хоче провести особисту зустріч з Путіним вже наступного тижня, а після цього – за участі Володимира Зеленського.

За даними CNN, двоє представників Білого дому повідомили, що Путін запропонував зустрітися з Трампом під час особистої зустрічі з Стівом Віткоффом у Москві.

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше The New York Post із посиланням на неназваного представника Білого дому писало, що зустріч Трампа з Путіним відбудеться лише за умови, що російський лідер також зустрінеться з Зеленським.

Однак Дональд Трамп спростував повідомлення ЗМІ про те, що перед його зустріччю з очільником Кремля останній має спершу провести переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

