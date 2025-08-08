Схемы при строительстве фортификаций и ремонте укрытий — объявили 45 подозрений должностным лицам Сумщины и Ровенщины

Генпрокурор Руслан Кравченко рассказал о 45 подозрениях депутатам местных советов, должностным лицам и руководителям государственных и коммунальных учреждений Сумской и Ровненской областей.

В Сумской и Ровенской области правоохранители разоблачили масштабные коррупционные схемы, по которым уже сообщено 45 подозрений. Общий ущерб местным бюджетам превышает 40 миллионов гривен. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

В общей сложности установлено 15,7 миллиона гривен неуплаченных налогов, 8 миллионов гривен незадекларированного имущества и 1,7 миллиона гривен неправомерной выгоды.

В списке подозреваемых: депутаты местных советов, должностные лица, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики.

Как рассказал Руслан Кравченко, в Сумской области бывший начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры вместе с подрядчиками присваивали средства, выделенные на строительство фортификационных сооружений, а в Ровенской депутат райсовета подозревается в хищении бюджета во время ремонта противорадиационных укрытий.

В сфере окружающей среды фиксируются факты незаконной вырубки и продажи древесины по заниженным ценам, в чем подозревают чиновников филиала ГП «Леса Украины» в Ровенской области и руководителей лесхозов Сумщины.

В образовании и медицине выявлены схемы с завышением цен на компьютеры для школ и медоборудования для больниц, оплатой за несуществующие товары и хищением средств на ремонт укрытий в учебных заведениях.

Отдельно, по словам Кравченко, зафиксированы случаи получения неправомерной выгоды: в Ровенской области руководитель вуза за взятку фиктивно зачислил 110 студентов и оформил трудовые договоры с 15 преподавателями, чтобы они избежали мобилизации, а в Конотопе врач и медсестра предлагали за вознаграждение оформить.

Также среди подозреваемых — депутат-бизнесмен из Сумщины, руководитель государственного предприятия НААН в Ровенской области и три человека, которые под прикрытием благотворительных фондов контрабандой ввозили автомобили.

Зафиксированы случаи манипуляций с декларациями: директор коммунального предприятия в Ровенской области скрыл имущество, а депутат сельсовета не подал декларации за 2021-2023 годы.

Прокуроры готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемым мер и отстранении от должностей.

