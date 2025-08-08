Практика судів
  1. В Україні

Схеми при будівництві фортифікацій та ремонті укриттів — оголосили 45 підозр посадовцям Сумщини та Рівненщини

17:17, 8 серпня 2025
Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про 45 підозр депутатам місцевих рад, посадовцям та керівникам державних і комунальних установ Сумської і Рівненької областей.
Схеми при будівництві фортифікацій та ремонті укриттів — оголосили 45 підозр посадовцям Сумщини та Рівненщини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Сумщині та Рівненщині правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми, за якими вже повідомлено 45 підозр. Загальні збитки місцевим бюджетам перевищують 40 мільйонів гривень. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Загалом встановлено 15,7 мільйона гривень несплачених податків, 8 мільйонів гривень незадекларованого майна та 1,7 мільйона гривень неправомірної вигоди.

У списку підозрюваних: депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники.  

Як розповів Руслан Кравченко, на Сумщині колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури разом із підрядниками привласнювали кошти, виділені на будівництво фортифікаційних споруд, а на Рівненщині депутат райради підозрюється у розкраданні бюджету під час ремонту протирадіаційних укриттів.

У сфері довкілля фіксуються факти незаконної вирубки та продажу деревини за заниженими цінами, у чому підозрюють посадовців філії ДП «Ліси України» на Рівненщині та керівників лісгоспів Сумщини.

В освіті та медицині виявлено схеми із завищенням цін на комп’ютери для шкіл і медобладнання для лікарень, оплатою за неіснуючі товари та розкраданням коштів на ремонті укриттів у навчальних закладах.

Окремо, за словами Кравченка,  зафіксовано випадки отримання неправомірної вигоди: на Рівненщині керівник вишу за хабар фіктивно зарахував 110 студентів і оформив трудові договори з 15 викладачами, щоб вони уникли мобілізації, а в Конотопі лікар і медсестра пропонували за винагороду оформити підроблені діагнози військовозобов’язаним.

Також серед підозрюваних — депутат-бізнесмен із Сумщини, керівник державного підприємства НААН на Рівненщині та троє осіб, які під прикриттям благодійних фондів контрабандою ввозили автомобілі.

Зафіксовано випадки маніпуляцій з деклараціями: директор комунального підприємства на Рівненщині приховав майно, а депутат сільради не подав декларації за 2021–2023 роки.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від посад. 

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Руслан Кравченко заявив про викриття 25 млн грн незаконних виплат «бойових» тим, хто не був на фронті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

 

прокуратура корупція підозрюваний Генеральний прокурор України офіс генерального прокурора

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нардепи зареєстрували законопроект про відповідальність за безконтрольне використання БПЛА після завершення воєнного стану

Максим Павлюк, Мар’яна Безугла, Віталій Безгін та інші внесли законопроект про відповідальність за експлуатацію БПЛА без реєстрації в реєстрі – закон набуде сили вже після завершення воєнного стану.

Володимир Зеленський вніс до парламенту на ратифікацію Угоду про 100-річне партнерство з Великою Британією

Велика Британія та Україна здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної.

Голову Державної судової адміністрації обиратимуть за допомогою міжнародних експертів

Конкурсний відбір голови ДСА заплановано на кінець 2025 року.

У правоохоронному комітеті обговорили зміни до КПК щодо захисту бізнесу і регулювання невідкладних обшуків

Дискусійним стало питання щодо строків повернення майна, вилученого під час невідкладного обшуку, якщо цей обшук не був легалізований судом.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Мазурок
    Оксана Мазурок
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Роман Борисюк
    Роман Борисюк
    суддя Житомирського апеляційного суду
  • Анна Шевченко
    Анна Шевченко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Лариса Мар’єнко
    Лариса Мар’єнко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду