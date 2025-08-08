Схеми при будівництві фортифікацій та ремонті укриттів — оголосили 45 підозр посадовцям Сумщини та Рівненщини

Генпрокурор Руслан Кравченко розповів про 45 підозр депутатам місцевих рад, посадовцям та керівникам державних і комунальних установ Сумської і Рівненької областей.

На Сумщині та Рівненщині правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми, за якими вже повідомлено 45 підозр. Загальні збитки місцевим бюджетам перевищують 40 мільйонів гривень. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Загалом встановлено 15,7 мільйона гривень несплачених податків, 8 мільйонів гривень незадекларованого майна та 1,7 мільйона гривень неправомірної вигоди.

У списку підозрюваних: депутати місцевих рад, посадовці, керівники державних і комунальних установ, підрядники.

Як розповів Руслан Кравченко, на Сумщині колишній начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури разом із підрядниками привласнювали кошти, виділені на будівництво фортифікаційних споруд, а на Рівненщині депутат райради підозрюється у розкраданні бюджету під час ремонту протирадіаційних укриттів.

У сфері довкілля фіксуються факти незаконної вирубки та продажу деревини за заниженими цінами, у чому підозрюють посадовців філії ДП «Ліси України» на Рівненщині та керівників лісгоспів Сумщини.

В освіті та медицині виявлено схеми із завищенням цін на комп’ютери для шкіл і медобладнання для лікарень, оплатою за неіснуючі товари та розкраданням коштів на ремонті укриттів у навчальних закладах.

Окремо, за словами Кравченка, зафіксовано випадки отримання неправомірної вигоди: на Рівненщині керівник вишу за хабар фіктивно зарахував 110 студентів і оформив трудові договори з 15 викладачами, щоб вони уникли мобілізації, а в Конотопі лікар і медсестра пропонували за винагороду оформити підроблені діагнози військовозобов’язаним.

Також серед підозрюваних — депутат-бізнесмен із Сумщини, керівник державного підприємства НААН на Рівненщині та троє осіб, які під прикриттям благодійних фондів контрабандою ввозили автомобілі.

Зафіксовано випадки маніпуляцій з деклараціями: директор комунального підприємства на Рівненщині приховав майно, а депутат сільради не подав декларації за 2021–2023 роки.

Прокурори готують клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжних заходів і відсторонення від посад.

