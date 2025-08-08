Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов по кредитам для бизнеса, чье имущество в оккупации

Речь идет о предпринимателях, которые получили кредиты еще до начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12148 о специфике кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения.

Как писала «Судово-юридична газета», Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 12148, который предусматривает смягчение условий кредитования и лизинга для малого и среднего бизнеса. Его действие распространяется на предприятия, в частности аграрные, чье имущество оказалось в оккупации или зоне боевых действий.

Как сообщил автор законопроекта и член парламентского Комитета по вопросам правовой политики Павел Павлиш, это законопроект о справедливости в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Он пояснил: речь идет о предпринимателях, которые получили кредиты еще до начала полномасштабного вторжения. Из-за войны они не могут вести хозяйственную деятельность, поскольку имущество, которое было предметом кредита или договоров лизинга, находится на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

«Этот законопроект предусматривает возможность приостановления начисления и взыскания кредиторской задолженности по кредитам, а также приостановления и взыскания имущества с поручителей», – уточнил Павел Павлиш.

