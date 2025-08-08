Практика судов
  1. В Украине

Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов по кредитам для бизнеса, чье имущество в оккупации

15:28, 8 августа 2025
Речь идет о предпринимателях, которые получили кредиты еще до начала полномасштабного вторжения.
Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов по кредитам для бизнеса, чье имущество в оккупации
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 12148 о специфике кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения.

Как писала «Судово-юридична газета», Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект 12148, который предусматривает смягчение условий кредитования и лизинга для малого и среднего бизнеса. Его действие распространяется на предприятия, в частности аграрные, чье имущество оказалось в оккупации или зоне боевых действий.

Как сообщил автор законопроекта и член парламентского Комитета по вопросам правовой политики Павел Павлиш, это законопроект о справедливости в вопросе поддержки малого и среднего бизнеса с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся боевые действия.

Он пояснил: речь идет о предпринимателях, которые получили кредиты еще до начала полномасштабного вторжения. Из-за войны они не могут вести хозяйственную деятельность, поскольку имущество, которое было предметом кредита или договоров лизинга, находится на временно оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий.

«Этот законопроект предусматривает возможность приостановления начисления и взыскания кредиторской задолженности по кредитам, а также приостановления и взыскания имущества с поручителей», – уточнил Павел Павлиш.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины закон бизнес кредит война Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Манипуляции и попытка давления на суд»: в СБУ прокомментировали заявления Семена Кривоноса и Александра Клименко

СБУ заявила, что считает заявления НАБУ и САП «манипулятивными» и «попыткой оказать публичное давление на представителей судебной ветви власти».

Конкретные доказательства государственной измены детективов НАБУ до сих пор не представлены – НАБУ и САП

В НАБУ и САП призвали СБУ обнародовать материалы уголовных производств по детективам и не мешать рассмотрению их апелляционных жалоб.

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевых» тем, кто не был на фронте

Безосновательно насчитали более 15 млн грн дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях, хотя они не находились на «нуле» – Генпрокурор заявил о масштабной операции и 23 подозрениях.

Протокол задержания является допустимым, даже если подпись задержанного указана в другой графе — Верховный Суд

В кассационной жалобе защитница утверждала об отсутствии подписи обвиняемого в протоколе задержания лица, что свидетельствует о его недопустимости.

Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео