Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів за кредитами для бізнесу, чиє майно в окупації

Ідеться про підприємців, які отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект 12148 щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану.

Як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект 12148, який передбачає пом’якшення умов кредитування та лізингу для малого і середнього бізнесу. Його дія поширюється на підприємства, зокрема, аграрні, чиє майно опинилось в окупації або зоні бойових дій.

Як повідомив автор законопроекту та член парламентського Комітету з питань правової політики Павло Павліш, законопроект про справедливість у питанні підтримки малого та середнього бізнесу з тимчасово окупованих територій і територій, де ведуться бойові дії.

Він пояснив: ідеться про підприємців, які отримали кредити ще до початку повномасштабного вторгнення. Через війну вони не можуть здійснювати господарську діяльність, оскільки майно, що було предметом кредиту або договорів лізингу, перебуває на тимчасово окупованих територіях або в зоні активних бойових дій.

«Цей законопроект передбачає можливість призупинення нарахування і стягнення кредиторської заборгованості за кредитами та зупинення і стягнення майна з поручителів», – уточнив Павло Павліш.

