Глава Пентагона Хегсет возвращает старую практику в армии, когда на новобранцев кричат

Министр обороны Пит Хегсет рассматривает возможность отмены запрета на «shark attack» (атака акулы) — давнюю практику, когда инструкторы армии США во время базового обучения кричат на новобранцев. Об этом сообщило издание Foxnews.

Обычно эта практика применялась в начале обучения, когда несколько инструкторов одновременно окружали новобранцев и кричали им в лицо во весь голос.

«Все начинается с базовой подготовки. Это начинается в наших военных академиях», — сказал Хегсет в четверг в эфире программы The Will Cain Show.

«Мы возвращаемся к основам. Инструкторы снова будут инструкторами с “ножевыми руками” (knife hands), которые обеспечивают и поддерживают порядок и дисциплину и готовят отличных новобранцев, которые будут формировать отличные подразделения. Так же, как нам нужны офицеры с таким же строгим уровнем дисциплины и опыта. Так что мы возвращаемся к основам — и это уже приносит плоды», — сказал он.

Почему армия США ранее отказалась от «shark attack»

Армия США начала постепенно отказываться от «shark attack» в последние годы и почти полностью прекратила его использование в 2020 году. Его заменили программой «First 100 Yards» — более структурированным упражнением, созданным для формирования товарищеских связей и поощрения командной работы в условиях стресса.

«First 100 Yards» — это первое знакомство новобранца армии США с его базовой подготовкой, инструкторами и первая возможность начать свое превращение в члена самых мощных и смертоносных вооруженных сил в мире, — опубликовал Центр начальной военной подготовки армии США в Facebook. — «First 100 Yards» — это дань их наследию завершать последние 100 ярдов боя; она сочетает командную работу с соревнованием, которое включает умственные и физические испытания в день прибытия в роту базовой подготовки».

Отказ от «shark attack» появился после обсуждений в Школе пехоты армии в Форт-Беннинге, штат Джорджия. Старшие командиры считали, что эта практика устарела, но подчеркивали тогда, что армия не «смягчается», даже несмотря на отсутствие ситуаций, когда инструкторы кричали новобранцам в лицо со всех сторон.

Что говорят сторонники «shark attack»

Сторонники «shark attack» заявляют, что он помогает новобранцам перейти от гражданской к военной жизни и готовит их к хаотичной обстановке, с которой некоторые столкнутся на поле боя.

«Министр очень рад, что делает базовую подготовку качественной, — сказал в четверг пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. — Еще раз могу подтвердить, что он собирается пересмотреть базовую подготовку и убедиться, что стандарты на должном уровне.

