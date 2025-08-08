Очільник Пентагону Хегсет повертає стару практику в армії, коли на новобранців кричать

Практика в армії США, коли на новобранців кричать, зазвичай застосовувалася на початку навчання, коли кілька інструкторів одночасно оточували новобранців і кричали їм в обличчя на весь голос.

Міністр оборони Піт Хегсет розглядає можливість скасування заборони на «shark attack» (напад акули) — давню практику, коли інструктори армії США під час базового навчання кричать на новобранців. Про це повідомило видання Foxnews.

Зазвичай ця практика застосовувалася на початку навчання, коли кілька інструкторів одночасно оточували новобранців і кричали їм в обличчя на весь голос.

«Все починається з базової підготовки. Це починається в наших військових академіях, — сказав Хегсет у четвер під час ефіру в програмі The Will Cain Show.

«Ми повертаємось до основ. Інструктори знову будуть інструкторами з «ножовими руками» (knife hands), які забезпечують і підтримують порядок та дисципліну й готують чудових новобранців, що створюватимуть чудові підрозділи. Так само, як нам потрібні офіцери з таким самим суворим рівнем дисципліни й досвіду. Тож ми повертаємось до основ — і це вже приносить плоди», - сказав він.

Чому армія США раніше відмовилася від «shark attack»

Армія США почала поступово відмовлятися від «shark attack» останніми роками та майже повністю припинила його використання у 2020 році. Його замінили програмою «First 100 Yards» — більш структурованою вправою, створеною для формування товариських зв’язків і заохочення командної роботи в умовах стресу.

«First 100 Yards» — це перше знайомство новобранця армії США з його базовою підготовкою, інструкторами та перша можливість розпочати своє перетворення на члена найпотужніших і найсмертоносніших збройних сил у світі, — опублікував Центр початкової військової підготовки армії США у Facebook. — «First 100 Yards» — це данина їхній спадщині завершувати останні 100 ярдів бою; вона поєднує командну роботу зі змаганням, що включає розумові й фізичні випробування в день прибуття до роти базової підготовки».

Відмова від «shark attack» з’явилася після обговорень у Школі піхоти армії у Форт-Беннінг, штат Джорджія. Старші командири вважали, що ця практика застаріла, але наголошували тоді, що армія не «м’якшає», навіть попри відсутність ситуацій, коли інструктори кричали новобранцям у вічі з усіх боків.

Що кажуть прихильники «shark attack»

Прихильники «shark attack» заявляють, що він допомагає новобранцям перейти від цивільного до військового життя й готує їх до хаотичного середовища, з яким деякі стикнуться на полі бою.

«Міністр дуже радий, що робить базову підготовку якісною, — сказав у четвер прессекретар Пентагону Кінгслі Вілсон. — Ще раз можу підтвердити, що він збирається переглянути базову підготовку і впевнитися, що стандарти на належному рівні.

