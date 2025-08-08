Практика судов
САП подала ходатайство об отстранении от должности главы АМКУ Кириленко

15:10, 8 августа 2025
Павла Кириленко обвиняют в незаконном обогащении более чем на 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений.
Фото: slovoidilo.ua
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в суд с ходатайством об отстранении от должности главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко, обвиняемого в незаконном обогащении на сумму свыше 72 млн грн и декларировании недостоверных сведений. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Отметим, что после направления обвинительного акта в суд стороной защиты была предпринята попытка отстранить судью Высшего антикоррупционного суда от рассмотрения этого дела по мотивам возможного влияния на нее обвиняемым через реализацию своих полномочий на должности главы Антимонопольного комитета Украины. Так, защитник должностного лица в заявлении об отводе указал, что он может принять решения, в том числе негативные, в отношении предприятия, на котором трудоустроен член семьи судьи. Обвиняемый это заявление поддержал», — заявили в САП.

Также там добавили, что с целью предотвращения противоправного поведения обвиняемого, который во время рассмотрения заявления об отводе лично подтвердил возможность использовать свою должность для влияния на участников уголовного производства через их близких, а также препятствования уголовному производству иным образом, прокурор САП обратился в суд с соответствующим ходатайством.

В САП отмечают, что во время досудебного расследования прокуроры не обращались к следственному судье с таким ходатайством, поскольку чиновник не предпринимал попыток использовать свою должность для препятствования досудебному расследованию.

О результатах рассмотрения ходатайства САП сообщит дополнительно.

Ранее НАБУ и САП завершили расследование по делу о недекларировании имущества главой АМКУ Кириленко.

