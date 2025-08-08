САП подала клопотання про відсторонення від посади голови АМКУ Кириленка

Павла Кириленка обвинувачують в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей.

Фото: slovoidilo.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до суду з клопотанням про відсторонення від посади голови Антимонопольного комітету України Павла Кириленка, обвинуваченого в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн та декларуванні недостовірних відомостей. Про це повідомила пресслужба САП.

«Зазначимо, що після направлення обвинувального акта до суду стороною захисту здійснено спробу усунути суддю Вищого антикорупційного суду від розгляду цієї справи з мотивів можливості впливу на неї обвинуваченим через реалізацію своїх повноважень на посаді Голови Антимонопольного комітету України. Так, захисником посадовця у заяві про відвід вказано, що він може прийняти рішення, у тому числі негативні, щодо підприємства, на якому працевлаштований член родини судді. Обвинувачений цю заяву підтримав», - заявили у САП.

Також там додали, що з метою запобігання протиправній поведінці обвинуваченого, який під час розгляду заяви про відвід особисто підтвердив можливість використати свою посаду для впливу на учасників кримінального провадження через їхніх близьких осіб, а також перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, прокурор САП звернувся до суду з відповідним клопотанням.

У САП зауважують, що під час досудового розслідування прокурори не звертались до слідчого судді з таким клопотанням, оскільки чиновник не робив жодних спроб використати свою посаду для перешкоджання досудовому розслідуванню.

Про результати розгляду клопотання САП повідомить додатково.

Раніше НАБУ та САП завершили розслідування у справі недекларування майна керівником АМКУ Кириленком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.