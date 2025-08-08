Нужно ли подавать декларацию, если физлицо получило нецелевую благотворительную помощь — разъяснение ГНС

Налоговая напомнила, когда благотворительная помощь не включается в налогооблагаемый доход.

Физические лица, которые получают нецелевую благотворительную помощь, часто не знают, нужно ли им подавать налоговую декларацию и в каких случаях такая помощь считается налогооблагаемым доходом.

Налоговая служба в Одесской области напоминает: не облагается налогом сумма нецелевой благотворительной помощи (в том числе материальной), которую в течение года предоставляют резиденты — юридические или физические лица в пользу плательщика налога, если общая сумма такой помощи не превышает установленный законом лимит. Этот лимит равен месячному прожиточному минимуму для трудоспособного лица по состоянию на 1 января отчетного года, умноженному на 1,4 и округлённому до ближайших 10 гривен.

Положение п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 НКУ не распространяется на профсоюзные выплаты своим членам, условия освобождения которых от налогообложения предусмотрены п.п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 НКУ.

Благотворитель — юридическое лицо указывает сведения о предоставленных суммах нецелевой благотворительной помощи в налоговой отчётности.

Порядок подачи физическими лицами — плательщиками налога на доходы физических лиц (далее — плательщик налога) налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее — Декларация) установлен ст. 179 НКУ, согласно п. 179.1 которой плательщик налога обязан подавать Декларацию в соответствии с НКУ.

Пунктом 179.2 ст. 179 НКУ определены случаи, в которых обязанность плательщика налога по подаче Декларации считается выполненной и Декларация не подаётся, если, в частности, такой плательщик налога получал доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода.

Также Декларация не подаётся в случаях, прямо предусмотренных НКУ.

При этом, если плательщик налога получал доходы, предусматривающие обязанность подавать Декларацию, то в ней наряду с другими доходами указываются доходы, предусмотренные п. 179.2 ст. 179 НКУ.

Форма Декларации и Инструкция по заполнению налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах (далее — Инструкция) утверждены приказом Министерства финансов Украины от 02.10.2015 № 859 с изменениями и дополнениями.

Согласно п.п. 15 п. 2 разд. II Инструкции в строке 10.13 «Другие доходы» разд. II «Доходы, включаемые в общий годовой налогооблагаемый доход» Декларации (далее — строка 10.13 разд. II) указывается общая сумма других облагаемых налогом доходов, не указанных в предыдущих строках Декларации, в том числе доход, полученный плательщиком налога как дополнительное благо согласно п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 разд. IV НКУ (кроме случаев, предусмотренных ст. 165 НКУ).

В соответствии с п.п. 3 п. 3 разд. III Инструкции в строке 11.3 «Другие доходы, не подлежащие налогообложению» разд. III «Доходы, не включаемые в общий годовой налогооблагаемый доход» Декларации (далее — строка 11.3 разд. III) указывается общая сумма других доходов, которые не включаются в расчёт общего годового налогооблагаемого дохода в соответствии со ст. 165 НКУ.

То есть обязанность по подаче Декларации не возникает у плательщика налога, который в течение отчётного налогового года получил только нецелевую благотворительную помощь, размер которой не превышает сумму предельного размера дохода, определённого согласно абзацу первому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ, установленного на 1 января такого года.

В то же время, если у него есть другие основания для подачи Декларации, то сумма нецелевой благотворительной помощи отражается в строке 11.3 разд. III Декларации.

Если размер полученной нецелевой благотворительной помощи превышает сумму предельного размера дохода, определённого согласно абзацу первому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 НКУ, установленного на 1 января отчётного налогового года, то плательщик налога обязан подать Декларацию и отразить сумму такой помощи в строке 10.13 разд. II Декларации.

