Чи потрібно подавати декларацію якщо фізособа отримала нецільову благодійну допомогу — роз’яснення ДПС

Податкова нагадала, коли благодійна допомога не включається до оподатковуваного доходу

Фізичні особи, які отримують нецільову благодійну допомогу, часто не знають, чи потрібно їм подавати податкову декларацію і в яких випадках така допомога вважається оподатковуваним доходом.

Податкова служба в Одеській області нагадує: не оподатковується сума нецільової благодійної допомоги (у тому числі матеріальної), яку протягом року надають резиденти — юридичні чи фізичні особи на користь платника податків, якщо загальна сума такої допомоги не перевищує встановлений законом ліміт. Цей ліміт дорівнює місячному прожитковому мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного року, помноженому на 1,4 та округленому до найближчих 10 гривень.

Положення п.п. 170.7.3 п. 170.7 ст. 170 ПКУ не поширюються на профспілкові виплати своїм членам, умови звільнення яких від оподаткування передбачені п.п. 165.1.47 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.



Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності.



Порядок подання фізичними особами – платниками податку на доходи фізичних осіб (далі – платник податку) податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) встановлений ст. 179 ПКУ, згідно з п. 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати Декларацію відповідно до ПКУ.



Пунктом 179.2 ст. 179 ПКУ визначені випадки, в яких обов’язок платника податку щодо подання Декларації вважається виконаним і Декларація не подається, якщо, зокрема, такий платник податку отримував доходи виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу.



Також Декларація не подається у випадках, прямо передбачених ПКУ.



При цьому, якщо платник податку отримував доходи, що передбачають обов’язок подавати Декларацію, то в ній поряд з іншими доходами зазначаються доходи, передбачені п. 179.2 ст. 179 ПКУ.



Форма Декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 із змінами та доповненнями.



Згідно з п.п. 15 п. 2 розд. ІІ Інструкції у рядку 10.13 «Інші доходи» розд. ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації (далі – рядок 10.13 розд. ІІ) вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках Декларації, у тому числі дохід, отриманий платником податку як додаткове благо згідно з п.п. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 розд. IV ПКУ (крім випадків, передбачених ст.165 ПКУ).



Відповідно до п.п. 3 п. 3 розд. IІІ Інструкції у рядку 11.3 «Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню» розд. III «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу» Декларації (далі – рядок 11.3 розд. ІІІ) вказується загальна сума інших доходів, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу відповідно до ст. 165 ПКУ.



Тобто, обов’язок щодо подання Декларації не виникає у платника податку, який протягом звітного податкового року отримав лише нецільову благодійну допомогу, розмір якої не перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.



Водночас, якщо у нього є інші підстави для подання Декларації, то сума нецільової благодійної допомоги відображається у рядку 11.3 розд. ІІІ Декларації.



Якщо розмір отриманої нецільової благодійної допомоги перевищує суму граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня звітного податкового року, то платник податку зобов’язаний подати Декларацію та відобразити суму такої допомоги в рядку 10.13 розд. ІІ Декларації.

