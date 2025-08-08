Международный арбитраж закрыл дело по иску компании Коломойского против Украины на $700 млн

В Минюсте отметили, что основанием для такого решения стала неуплата истцом обязательного арбитражного сбора, несмотря на неоднократные предупреждения Трибунала.

Арбитражный трибунал, созданный под эгидой Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), прекратил производство по иску компании Игоря Коломойского против Украины, целью которого было переложить на государство ответственность за финансовые последствия банкротства. Иск касался требований на сумму около 700 млн долларов США. Об этом сообщила пресс-служба Минюста.

«Основанием для такого решения стала неуплата истцом обязательного арбитражного сбора, несмотря на неоднократные предупреждения Трибунала», — говорится в сообщении.

В Минюсте напомнили, что в 2015 году с иском в суд обратилась компания Gilward Investments B.V., конечными бенефициарными владельцами которой являются Игорь Коломойский и Георгий Гуртовой.

«Иск касался требований на сумму около 700 миллионов долларов США и основывался на утверждениях истца о якобы противоправных действиях украинских государственных органов, которые, по его версии, привели к банкротству ЧАО «Авиакомпания Аэросвит». Среди претензий — ограничение доступа к международным авиамаршрутам, предоставление конкуренту (МАУ) исключительных прав без нормативного обоснования, бездействие Фонда госимущества как акционера, экспроприация земельного участка в аэропорту «Борисполь», задержки с возмещением НДС и вмешательство в процедуру банкротства», — добавили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что еще в 2017 году, по запросу Украины, Трибунал решил разделить производство на две фазы — юрисдикционную и рассмотрение по существу.

«В апреле 2022 года производство было приостановлено в связи с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину, однако в мае 2023 года его возобновили. Министерство юстиции Украины совместно с юридическими советниками и в координации с Госавиаслужбой в марте 2024 года подало отзыв на иск, в котором доказало, что банкротство „Аэросвита“ было вызвано исключительно внутренней финансовой несостоятельностью, неэффективным управлением и действиями связанных с истцом лиц, а не вмешательством государства», — отмечают в Минюсте.

В течение 2024 года стороны обменялись документами в рамках стадии раскрытия доказательств. Истец не предоставил все документы, на раскрытии которых настаивала Украина, несмотря на соответствующее решение Трибунала. В июле 2024 года был установлен процедурный график следующих процессуальных действий. Однако истец неоднократно обращался с ходатайствами об отсрочке, ссылаясь на отсутствие доступа к Коломойскому, который в тот момент находился под стражей в Украине.

Министерство юстиции, в свою очередь, предоставило обоснованные пояснения о наличии такого доступа у представителей истца.

«Несмотря на задержки, Трибунал обязал стороны уплатить арбитражный сбор в размере 150 тысяч долларов США до 12 ноября 2024 года. Однако истец так и не произвел платеж, в результате чего производство было приостановлено в январе 2025 года, а затем — окончательно прекращено. Таким образом, окончательно было закрыто производство, инициированное украинским олигархом с целью переложить на государство ответственность за финансовые последствия банкротства, вызванного внутренней несостоятельностью и неэффективным управлением», — добавили в ведомстве.

