Подделывали рапорты о боевых заданиях: в Киеве разоблачили махинации с выплатами военным на 900 тысяч

15:55, 8 августа 2025
Командир артиллерийской батареи и его заместитель подозреваются в махинациях с выплатами военным на 900 тысяч.
Подделывали рапорты о боевых заданиях: в Киеве разоблачили махинации с выплатами военным на 900 тысяч
Сотрудники ГБР разоблачили схему незаконных выплат в воинской части Киева, из-за которой государству был нанесен ущерб почти на 900 тысяч гривен.

По информации Госбюро расследований, командир артиллерийской батареи и его заместитель оформляли фиктивные рапорты о выполнении боевых задач, хотя на самом деле военные находились в другом месте.

Следствие установило, что заместитель командира подготовил поддельные рапорты, в которых указал, что он и 19 военнослужащих в августе–сентябре 2024 года выполняли боевые задачи в Черниговской области. На самом деле они там не находились.

Командир артиллерийской батареи, не проверив достоверность информации, подписал документы. На основании этих бумаг его заместителю и еще 19 военным было выплачено почти 900 тыс. гривен дополнительных выплат.

Обоим фигурантам сообщили о подозрении: командиру — в небрежном отношении к службе, его заместителю — в умышленном неисполнении обязанностей с тяжкими последствиями.

ГБР сообщает, что благодаря расследованию государству уже возвращено более 600 тысяч гривен.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении 25 млн грн незаконных выплат «боевым» тем, кто не был на фронте.

