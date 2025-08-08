Практика судів
Підробляли рапорти про бойові завдання: у Києві викрили махінації з виплатами військовим на 900 тисяч

15:55, 8 серпня 2025
Командира артилерійської батареї та його заступника підозрюють у махінаціях з виплатами військовим на 900 тисяч.
Працівники ДБР викрили схему незаконних виплат у військовій частині Києва, через яку державі завдано майже 900 тисяч гривень збитків.

За інформацією Держбюро розслідувань, командир артилерійської батареї та його заступник оформлювали фіктивні рапорти про виконання бойових завдань, хоча насправді військові перебували в іншому місці.

Слідство встановило, що заступник командира підготував підроблені рапорти, у яких вказав, що він та 19 військових у серпні-вересні 2024 року виконували бойові завдання в Чернігівській області. Насправді ж вони там не перебували.

Командир артилерійської батареї, не перевіривши достовірність інформації, підписав документи.  На підставі цих документів заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 тис. гривень додаткових виплат.

Обом фігурантам повідомили про підозру: командиру у недбалому ставленні до служби , його заступнику — в умисному невиконанні обов’язків із тяжкими наслідками.

ДБР повідомляє, що завдяки розслідуванню державі вже повернули понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Генпрокурор Руслан Кравченко заявив про викриття 25 млн грн незаконних виплат «бойових» тим, хто не був на фронті.

