Осмотр информации с мобильного телефона, полученного в результате законного обыска, не требует санкции суда на временный доступ к вещам и документам – Верховный Суд

Следственный судья отказал в ходатайстве следователя о предоставлении временного доступа, поскольку следователь не указал, каким лицам принадлежат вещи и документы, доступ к которым он просит предоставить – Верховный Суд объяснил, имел ли право следователь проводить осмотр мобильного без предварительного разрешения следственного судьи.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Осмотр информации, которая содержится на мобильном телефоне, который сторона обвинения получила в свое владение в результате законно проведенного обыска, не является негласным вмешательством в частное общение и не требует разрешения следственного судьи на временный доступ к вещам и документам.

Если владелец (собственник) вещей дает согласие на их осмотр, то нет необходимости дополнительного обращения органа досудебного расследования за судебным разрешением на проведение таких действий. На это указал Верховный Суд в постановлении от 4 июня 2025 года по делу №686/20198/22.

Обстоятельства дела

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 307 УК. В кассационной жалобе защитник отмечает, что в результате осмотра мобильного телефона данные получены вследствие существенного нарушения прав и свобод человека, поскольку их получили без согласия обвиняемого и без определения следственного судьи.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд ВС оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что в ходе личного обыска обвиняемого, проведенного после его задержания, у него был изъят мобильный телефон. В дальнейшем этот телефон был признан вещественным доказательством и согласно определению следственного судьи на него был наложен арест.

После этого следователь обратился к следственному судье с ходатайством о предоставлении разрешения на временный доступ, в частности к указанному мобильному телефону, с целью осмотра устройства и возможностью копирования информации из личной переписки и других записей личного характера, имеющихся в чатах мессенджеров, sim-сообщений, списка входящих и исходящих звонков, списка исходящих и входящих вызовов, аудио-, фото- и видеофайлов, которые могут быть использованы как доказательства.

Следственный судья отказал в удовлетворении ходатайства следователя о предоставлении временного доступа к документам, поскольку следователь, вопреки требованиям ч. 2 ст. 160 УПК, не указал в ходатайстве, каким именно лицам принадлежат вещи и документы, доступ к которым он просит предоставить, или на чьем балансе они находятся.

В то же время следователь при отсутствии обвиняемого осуществил осмотр, в частности, мобильного телефона, о чем составил протокол. Таким образом, вопрос заключается в том, имел ли право следователь проводить осмотр информации, которая содержалась в телефоне, без предварительного разрешения следственного судьи.

Коллегия судей КУС ВС обращает внимание, что осмотр этой информации очевидно не является негласным вмешательством в частное общение, предусмотренное § 2 гл. 21 УПК. В то же время разрешение следственного судьи на временный доступ к вещам и документам, которое регулируется гл. 15 УПК, также не было необходимым в ситуации, которую оспаривает сторона защиты. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 159 УПК временный доступ к вещам и документам в контексте доступа к информации, которая содержится на мобильных терминалах систем связи, заключается в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находится информация, возможности получить ее копию.

Другими словами, разрешение на временный доступ является приказом суда, адресованным лицу, во владении которого находится мобильный терминал, предоставить стороне уголовного производства доступ к такой информации для снятия ее копии.

Однако в этом случае телефон после его изъятия уже находился во владении стороны обвинения, поэтому нелогичным является утверждение о необходимости предоставления такого временного доступа к нему.

Сторона обвинения получила телефон в свое владение в результате законно проведенного обыска, обстоятельства которого не дают оснований для признания данных с этого телефона недопустимым доказательством, поэтому КУС не считает, что требовалось отдельное разрешение на доступ к информации, которая содержалась в нем.

В то же время, ссылаясь на необходимость получения судебного разрешения на осмотр мобильного телефона, защитник настаивает, что доступ к телефону был ограничен логической защитой (паролем), установленным его владельцем – обвиняемым. Это, по мнению стороны защиты, свидетельствует об отсутствии добровольного согласия последнего на предоставление доступа посторонним лицам.

КУС отклоняет эти доводы защитника, поскольку во время судебных заседаний осужденный отметил, что добровольно предоставил правоохранительным органам коды доступа к своему мобильному телефону, что, в свою очередь, свидетельствует о предоставлении им согласия на доступ к информации, которая содержалась в его телефоне.

В то же время коллегия судей КУС обращает внимание на то, что в случае, когда владелец (собственник) вещей дает согласие на их осмотр, то нет необходимости дополнительного обращения органа досудебного расследования за судебным разрешением на проведение таких действий.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.