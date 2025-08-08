Правительство внесло законопроект о применении штрафов к поставщикам цифрового контента и услуг за нарушение требований Госпродпотребслужбы

Правительство предлагает урегулировать полномочия Госпродпотребслужбы по применению штрафов к поставщикам цифровых услуг и контента, в частности приложений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 13608, которым предлагается внести изменения в Закон «О цифровом контенте и цифровых услугах».

Речь идет о применении административно-хозяйственных санкций к субъектам хозяйствования и механизме административного обжалования решений о применении этих санкций.

Правительство предлагает предусмотреть, что Госпродпотребслужба применяет административно-хозяйственные санкции к субъектам хозяйствования за нарушение ее требований в порядке, установленном Законом «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» с учетом особенностей, определенных законами о цифровом контенте и цифровых услугах и о защите прав потребителей.

Субъект хозяйствования несет ответственность за своевременное и полное погашение начисленных штрафных санкций и имеет право их обжаловать в административном порядке в соответствии со статьей 21 Закона «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» с учетом требований раздела VI Закона «Об административной процедуре», или в судебном порядке.

Напомним, что субъектами закона о цифровом контенте являются физические или юридические лица независимо от формы собственности, которые на основании заключенного с потребителем договора предоставляют цифровой контент или цифровые услуги.

К цифровым услугам относятся, в частности, такие, которые позволяют создавать, обрабатывать, получать доступ или хранить данные в цифровой форме, включая хостинг файлов, обработку текстов или игры, которые предлагаются в среде облачных вычислений и социальных сетях;

К цифровому контенту относятся, в частности, компьютерные программы, приложения, видеофайлы, аудиофайлы, музыкальные файлы, цифровые игры и электронные книги.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.