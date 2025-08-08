Кабмін вніс законопроект щодо застосування штрафів до надавачів цифрового контенту і послуг за порушення вимог Держспоживслужби

Уряд пропонує врегулювати повноваження Держспоживслужби щодо застосування штрафів до надавачів цифрових послуг і контенту, зокрема застосунків.

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 13608, яким пропонується внести зміни до Закону «Про цифровий контент та цифрові послуги».

Йдеться про застосування адміністративно-господарських санкцій до суб’єктів господарювання та механізм адміністративного оскарження рішень щодо застосування цих санкцій.

Уряд пропонує передбачити, що Держпродспоживслужба застосовує адміністративно-господарські санкції до суб’єктів господарювання за порушення її вимог у порядку, встановленому Законом «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених законами про цифровий контент та цифрові послуги та про захист прав споживачів.

Суб’єкт господарювання несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованих штрафних санкцій і має право їх оскаржити в адміністративному порядку відповідно до статті 21 Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог розділу VI Закону «Про адміністративну процедуру», або в судовому порядку.

Нагадаємо, що суб’єктами закону про цифровий контент є фізичні або юридичні особи незалежно від форми власності, яка на підставі укладеного із споживачем договору надають цифровий контент чи цифрові послуги.

До цифрових послуг належать, зокрема такі, що дають змогу створювати, обробляти, отримувати доступ або зберігати дані в цифровій формі, включаючи хостинг файлів, обробку текстів або гри, які пропонуються в середовищі хмарних обчислень і соціальних мережах;

До цифрового контенту належать, зокрема, комп’ютерні програми, застосунки, відеофайли, аудіофайли, музичні файли, цифрові ігри та електронні книги.

Автор: Наталя Мамченко

