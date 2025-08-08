Практика судов
  1. В Украине

В Минобразования рассказали, кто из студентов имеет право на грант 17 или 20 тысяч грн на оплату контракта

14:52, 8 августа 2025
Если абитуриент набрал 150 и более баллов за два предмета, но вступил на контракт, он имеет право на компенсацию 17 тыс. грн., — Михаил Винницкий.
В Минобразования рассказали, кто из студентов имеет право на грант 17 или 20 тысяч грн на оплату контракта
В этом году украинские студенты получат возможность получить грантовую поддержку на оплату обучения в размере до 20 тысяч гривен. Об этом брифингу в Медиацентре Украины сообщил заместитель министра образования по высшему образованию и образованию взрослых Михаил Винницкий.

По его словам, из более 65 тысяч студентов-контрактников этого года около половины смогут воспользоваться государственной помощью для получения образования.

"Большое количество студентов-контрактников получат гранты, прогнозируем около 30 тысяч таких грантов. Более половины поступающих в этом году получат государственную финансовую поддержку на получение своего образования - это и госзаказ и гранты", - сказал он.

Винницкий объяснил, что гранты являются третьей формой финансирования образования — софинансированием, когда часть стоимости обучения платит студент, а остальное компенсирует государство.

"В этом году, если абитуриент набирает на НМТ 150 баллов по двум предметам и ты вступил на контракт, ты можешь рассчитывать на 17 тысяч гривен на оплату обучения. Если имеешь 170 баллов по двум предметам - получаешь 20 тысяч", - отметил замминистра.

В то же время, по его словам, даже при 140 баллах абитуриент может получить от 17 тысяч гривен и больше, если поступает на специальность, важную для государства.

