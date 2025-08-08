У МОН розповіли, хто зі студентів має право на грант 17 або 20 тисяч грн на оплату контракту

Якщо абітурієнт набрав 150 і більше балів за два предмети, але вступив на контракт, він має право на компенсацію 17 тис. грн, — Михайло Винницький.

Цьогоріч українські студенти матимуть можливість отримати грантову підтримку на оплату навчання у розмірі до 20 тисяч гривень. Про це брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив заступник міністра освіти з вищої освіти та освіти дорослих Михайло Винницький.

За його словами, з понад 65 тисяч цьогорічних студентів-контрактників близько половини матимуть змогу скористатися державною допомогою для здобуття освіти.

"Велика кількість студентів-контрактників отримають гранти, прогнозуємо близько 30 тисяч таких грантів. Більш ніж половина вступників цього року отримають державну фінансову підтримку на здобуття своєї освіти – це і держзамовлення і гранти", – сказав він.

Винницький пояснив, що гранти є третьою формою фінансування освіти — співфінансуванням, коли частину вартості навчання сплачує студент, а решту компенсує держава.

"Цього року, якщо абітурієнт набирає на НМТ 150 балів з двох предметів і ти вступив на контракт, ти можеш розраховувати на 17 тисяч гривень на оплату навчання. Якщо маєш 170 балів з двох предметів – то отримуєш 20 тисяч", – зазначив заступник міністра.

Водночас, за його словами, навіть при 140 балах абітурієнт може отримати від 17 тисяч гривень і більше, якщо вступає на спеціальність, важливу для держави.

