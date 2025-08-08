Практика судов
Преступные группы используют несовершеннолетних в роли «прикрытия» для пересечения границы – ГПСУ

14:15, 8 августа 2025
Организованные преступные группы, занимающиеся незаконной переправкой людей через государственную границу, стали использовать в своих схемах несовершеннолетних.
Организованные преступные группы, которые обещают содействие в незаконном пересечении государственной границы, привлекают к таким схемам и несовершеннолетних украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

«Организаторы этих незаконных путешествий, эти преступные организованные группы, которые обещают людям содействие в незаконном пересечении границы, привлекают к таким действиям и несовершеннолетних граждан Украины, ожидая, разумеется, что они впоследствии не будут привлечены к ответственности», – отметил Демченко.

Статистика попыток пересечения

По его словам, в отдельные дни фиксируется рост количества попыток незаконного пересечения границы, в другие – наоборот, она уменьшается. В то же время общей тенденции к резкому увеличению таких случаев нет.

Ситуация остается стабильной, но напряженной

Демченко подчеркнул, что уменьшения количества нарушений также не наблюдается – ежедневно пограничники задерживают лиц, которые пытаются незаконно попасть за границу.

Отметим, что для сотрудников НАБУ могут установить запрет на выезд за границу – кроме служебных командировок. Соответствующая рекомендация содержится в законопроекте 13533 относительно роли САП и НАБУ, который Президент Владимир Зеленский зарегистрировал 24 июля.

Впрочем, эта норма не напрямую запрещает такой выезд, а поручает Кабмину и самому НАБУ в течение одного месяца внести изменения в нормативно-правовые акты относительно запрета на время действия военного положения выезда сотрудников НАБУ за границу, кроме случаев служебных командировок.

При этом следует напомнить, что с января 2023 года действует пункт 2-14 Правил пересечения границы, внесенный в свое время по поручению Президента.

Напомним, Президент Владимир Зеленский 23 января 2023 года своим указом №27/2023 ввел в действие решение СНБО о запрете выезда за границу для государственных служащих, народных депутатов, представителей правоохранительных органов, прокуроров, судей и других на время действия военного положения.

«Есть принципиальное решение СНБО относительно выезда чиновников за границу. Это касается всех должностных лиц центральной власти, различных других уровней местной власти. Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать вне государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью чиновникам больше не получится», – отметил тогда Президент.

война Государственная пограничная служба военное положение пересечение границы

