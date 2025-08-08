Практика судів
Злочинні групи використовують неповнолітніх у ролі «прикриття» для перетину кордону – ДПСУ

14:15, 8 серпня 2025
Організовані злочинні групи, що займаються незаконним переправленням людей через державний кордон, почали використовувати у своїх схемах неповнолітніх.
Злочинні групи використовують неповнолітніх у ролі «прикриття» для перетину кордону – ДПСУ
Організовані злочинні групи, які обіцяють сприяти у незаконному перетині державного кордону, залучають до таких схем і неповнолітніх українців. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Організатори цих незаконних подорожей, ці злочинні організовані групи, які обіцяють людям сприяння в незаконному перетині кордону, залучають до таких дій і неповнолітніх громадян України, очікуючи, звісно, що вони надалі не будуть притягнуті до відповідальності», – зазначив Демченко.

Статистика спроб перетину

За його словами, в окремі дні фіксується зростання кількості спроб незаконного перетину кордону, в інші – навпаки, вона зменшується. Водночас загальної тенденції до різкого зростання таких випадків немає.

Ситуація залишається стабільною, але напруженою

Демченко наголосив, що зменшення кількості порушень також не спостерігається – щодня прикордонники затримують осіб, які намагаються незаконно потрапити за кордон.

Зауважимо, що для працівників НАБУ можуть встановити заборону виїзду за кордон – крім службових відряджень. Відповідну рекомендацію містить законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ, який Президент Володимир Зеленський зареєстрував 24 липня.

Втім, ця норма не безпосередньо забороняє такий виїзд, а доручає Кабміну та самому НАБУ протягом одного місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень.

При цьому слід нагадати, що з січня 2023 року діє пункт 2-14 Правил перетинання кордону, внесений свого часу за дорученням Президента.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

війна Державна прикордонна служба воєнний стан перетин кордону

