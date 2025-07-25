Працівникам НАБУ пропонується заборонити виїзд за кордон, крім службових відряджень – що і так заборонено правилами перетину кордону

Законопроект Президента 13533 про НАБУ і САП доручає Кабміну і НАБУ внести зміни щодо заборони виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень, однак відповідно до рішення РНБО у 2023 році посадовцям вже заборонили виїзд за кордон – крім службових відряджень та лікування.

На фото: Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко зустрілися з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем 1 липня 2025 року

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Для працівників НАБУ можуть встановити заборону виїзду за кордон – крім службових відряджень. Відповідну рекомендацію містить законопроект 13533 стосовно ролі САП і НАБУ, який Президент Володимир Зеленський зареєстрував 24 липня.

Втім, ця норма не безпосередньо забороняє такий виїзд, а доручає Кабміну та самому НАБУ протягом одного місяця внести зміни до нормативно-правових актів щодо заборони на час дії воєнного стану виїзду працівників НАБУ за кордон, окрім випадків службових відряджень.

При цьому слід нагадати, що з січня 2023 року діє пункт 2-14 Правил перетинання кордону, внесений свого часу за дорученням Президента.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський 23 січня 2023 року своїм указом №27/2023 ввів у дію рішення РНБО щодо заборони виїзду за кордон для державних службовців, народних депутатів, представників правоохоронних органів, прокурорів, суддів тощо на час дії воєнного стану.

«Є принципове рішення РНБО щодо виїзду чиновників за кордон. Це стосується всіх посадових осіб центральної влади, різних інших рівнів місцевої влади. Це стосується правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх тих, хто має працювати на державу й у державі. Хочуть відпочивати зараз – будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться» – зазначив тоді Президент.

Відповідно до цього пункту Правил перетинання кордону міністри, керівники центральних органів виконавчої влади (а НАБУ є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом), їх перші заступники та заступники, державні секретарі міністерств, керівник Офісу Президента та його заступники, керівники інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом, та їх заступники, голова СБУ, його перший заступник та заступники, народні депутати України, судді, прокурори, керівники інших державних органів та їх заступники, депутати місцевих рад, а також керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування і працівники, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами (а відповідно до статті 25 закону про мобілізацію бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, НАБУ, ДБР, органах прокуратури) тощо мають право перетинати державний кордон на підставі відповідних рішень про службові відрядження. Щоправда, вони також можуть виїхати для лікування за кордоном за наявності листа МОЗ.

Нагадаємо, що 21 липня, коли у НАБУ почалися обшуки у 70 співробітників, директор НАБУ Семен Кривонос перебував у відрядженні у Великобританії. Також у відрядженні перебував очільник САП Олександр Клименко.

Відповідні візити очільників антикорупційної інфраструктури за кордон не є рідкістю.

Як писала «Судово-юридична газета», у 2023 році делегації ВАКС, НАБУ і САП провели багатоденний візит у Вашингтон. Цей візит, ймовірно, став самим загадковим в історії діяльності антикорупційних структур в Україні. За інформацією «Судово-юридичної газети», візит тривав аж дев’ять днів – з 26 серпня по 3 вересня 2023 року. Візит до США здійснювався на запрошення керівника відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні Джошуа Тембладора і був профінансований американською стороною. З релізів неможливо було зрозуміти, як і для чого українським представникам взагалі знадобися вояж майже у 8 тисяч кілометрів (лише в одну сторону), про що та з ким більше тижня шли перемовини у США та які будуть наслідки візиту для української сторони.

Наразі, за результатами візиту Клименка та Кривоноса (останній, за підтвердженими НАБУ даними, перебував у Великобританії, де була запланована зустріч із міністром закордонних справ) відсутня офіційна інформація.

Також прикінцеві положення президентського законопроекту 13533 передбачають, що протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим законом СБУ проводить перевірку працівників НАБУ, САП, БЕБ, Генпрокуратури, ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Крім того, підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офіс генерального прокурора, ДБР, Нацполіції за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на два роки проводить поліграфологічні дослідження працівників НАБУ, САП, БЕБ, Офісу Генпрокурора ДБР, Нацполіції, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Раніше у НАБУ заявили, що їх працівники й так проходять поліграф.

«Законопроект, який має усунути загрози незалежності антикорупційних органів, передбачає, зокрема, проходження поліграфа працівниками НАБУ, які мають доступ до державної таємниці. Ці перевірки пропонується проводити саме УВК НАБУ.

Варто наголосити: застосування поліграфа в таких випадках — усталена внутрішня практика Бюро. Працівники проходять поліграф під час службових розслідувань, призначень і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності.

У 2024 році УВК провело понад 200 психофізіологічних опитувань працівників НАБУ із використанням поліграфа. Важливо, щоби методологія таких перевірок, затверджена НАБУ і СБУ, виключала ризики втручання в оперативну діяльність або тиск на працівників», зазначили у НАБУ.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» проаналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Автор: Наталя Мамченко

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