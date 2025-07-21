Стосовно працівників НАБУ проводиться 70 обшуків, а директор НАБУ Семен Кривонос перебуває у Великій Британії — НАБУ

У НАБУ заявили, що СБУ та Офіс Генпрокурора наразі проводять 70 обшуків стосовно працівників НАБУ, в той час, як директор НАБУ Семен Кривонос знаходився у Великій Британії.

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Станом на зараз відомо про щонайменше 70 обшуків, що проводяться працівниками СБУ та Офісу Генпрокурора стосовно співробітників НАБУ. ⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

Також у НАБУ зауважили, що «підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах».

«Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором», додали у НАБУ.

На думку Бюро, «ці факти не є взаємопов’язаними»

Паралельно розпочата позапланова перевірка стану охорони державної таємниці, ініційована СБУ. Вона стосується працівників НАБУ, які мають доступ до державної таємниці та до проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Також у НАБУ повідомили, що триває також планова перевірка Держспецзв’язку, що охоплює технічну інфраструктуру НАБУ.

«На момент початку зазначених дій директор НАБУ Семен Кривонос перебував у службовому відрядженні у Великій Британії, де, зокрема, була запланована зустріч із міністром закордонних справ. Директор ухвалив рішення негайно перервати візит і повернутися в Україну», додали у Бюро. НАБУ проводить внутрішню перевірку обставин подій 21 липня.

«Водночас зазначимо, що ризик присутності агентів впливу країни-агресора залишається актуальним для будь-якого органу влади. Проте це не може бути підставою для зупинення роботи всієї інституції», підкреслили у Бюро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Офіс Генерального прокурора спільно з СБУ затримали Руслана Магамедрасулова — керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро. Наразі йому готується повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору. Як повідомляється, Магамедрасулов відповідав за координацію роботи НАБУ у прифронтових регіонах із базуванням у місті Дніпро. Водночас він мав зв’язки з представниками РФ, зокрема з економічним сектором, та налагоджував із ними комерційні домовленості щодо реалізації технічної коноплі.

Також СБУ та Офіс Генерального прокурора викрили чинного народного депутата від нині забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка у державній зраді. За матеріалами справи, цей парламентар був топовим агентом фсб рф (резидентом) і відповідав за посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Наразі йому заочно повідомлено про підозру за такими статтями КК ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Автор: Наталя Мамченко

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