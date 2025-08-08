Директора ГБР предлагают отбирать при решающей роли международных экспертов — законопроект

Статус Государственного бюро расследований также предлагается изменить — вместо правоохранительного органа на центральный орган исполнительной власти.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект 13602, которым предлагается «перезагрузить» Государственное бюро расследований при участии международных экспертов. Инициаторами законопроекта выступили народные депутаты Ярослав Железняк, Анастасия Радина, Ярослав Юрчишин, Владимир Цабаль и другие.

Как указывают депутаты, перезапуск ГБР предлагается сделать «по примеру лучших практик НАБУ, САП, НАПК, БЭБ».

Также предлагается изменить статус ГБР. Вместо правоохранительного органа, которым сейчас является Бюро, предлагается наделить его статусом центрального органа исполнительной власти.

Инициаторы законопроекта предлагают, чтобы директора ГБР назначал не Президент, а Кабмин по представлению конкурсной комиссии, в которой решающий голос будут иметь эксперты, делегированные международными партнерами.

Фактически, как и во время многих других конкурсов, решать, кто будет победителем конкурса, будут делегированные иностранными партнерами члены комиссии, а голос членов конкурсной комиссии от Украины будет иметь второстепенное значение.

Примечательно, что при этом депутаты ссылаются на Конституцию (как пишут депутаты, «отдельные нормы действующего законодательства, регулирующие правовой статус Государственного бюро расследований, противоречат положениям Конституции Украины — в частности, относительно подчиненности и подотчетности органа исполнительной власти Президенту Украины») и на решение КСУ от 10 апреля 2003 г. №7-рп/2003, где указано, что «полномочия Президента Украины исчерпывающе определены Конституцией Украины, а это исключает принятие законов, которые устанавливали бы другие его полномочия (права и обязанности)», а также на соответствующие решения КСУ от 7 апреля 2004 г. и от 16 мая 2007 г. №1-рп/2007.

Кроме того, депутаты предлагают, чтобы сотрудники ГБР прошли переаттестацию, которую будут проводить аттестационные комиссии с решающим голосом экспертов, делегированных международными партнерами.

Фактически предлагается ввести кадровые процедуры, аналогичные тем, которые запустило назначение директором Бюро экономической безопасности Александра Цивинского. Напомним, согласно закону о реформе БЭБ, он должен создать аттестационные и кадровые комиссии. Работников БЭБ ожидает постепенная переаттестация.

Вместе с тем, непосредственных требований относительно перезапуска ГБР не содержат ни официальные рекомендации Еврокомиссии, ни меморандум с МВФ, ни план Ukraine Facility.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.