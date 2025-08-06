Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

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После назначения директором Бюро экономической безопасности Александра Цывинского работников БЭБ ждет переаттестация с целью подтверждения надлежащего уровня добросовестности и профессиональной компетентности. Ее будут проводить аттестационные комиссии, сформированные наполовину из делегированных международными партнерами членов. Запуск одноразовой переаттестации предусматривает закон 3840-IX, который вступил в силу в июне 2024 года.

Отбор новых работников БЭБ также будут проводить кадровые комиссии при участии делегированных международниками экспертов.

Согласно закону, Александр Цывинский должен в течение 3-х месяцев со дня назначения, то есть до 6 ноября 2025 года, создать:

кадровые комиссии для проведения конкурсного отбора на занятие должностей в БЭБ по новой процедуре;

аттестационные комиссии для проведения аттестации работников БЭБ.

Также в течение 2 месяцев он создает и утверждает состав дисциплинарной комиссии БЭБ.

Кроме Александра Цывинского, аттестацию не будут проходить назначенные им первый заместитель, заместители, а также работники БЭБ, назначенные на должности по результатам конкурсного отбора, проведенного кадровыми комиссиями при участии делегированных партнерами экспертов.

Аттестация проводится в два этапа:

аттестация руководителей подразделений центрального аппарата БЭБ и их заместителей, руководителей территориальных управлений БЭБ и их заместителей;

аттестация других работников БЭБ.

Когда начнется аттестация

Аттестация начинается после приказа директора БЭБ, который обнародуется на официальном веб-сайте БЭБ. В течение 14 дней работники Бюро подают заявление о предоставлении согласия на прохождение аттестации или об отказе.

Срок проведения аттестации не может превышать 18 месяцев со дня назначения на должность директором БЭБ Александра Цывинского. То есть, она может завершиться в начале 2027 года.

Если работники БЭБ находятся в состоянии беременности, в отпуске в связи с беременностью и родами, в отпуске по уходу за ребенком, проходят базовую военную службу, призваны на военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, или приняты на военную службу по контракту, они во время действия этих обстоятельств могут пройти аттестацию по собственному желанию или отказаться от ее прохождения в этот период. Неподача такими работниками заявления о предоставлении согласия на прохождение аттестации по собственному желанию означает отказ от ее прохождения в этот период. В случае отказа от прохождения аттестации такой работник БЭБ подлежит аттестации в течение 6 месяцев после прекращения соответствующих обстоятельств, которые препятствовали ее проведению, в том числе за пределами срока проведения аттестации.

Отпуск или временная нетрудоспособность работника БЭБ не является основанием для отказа от прохождения им аттестации. Такие работники обязаны пройти аттестацию в течение срока 18 месяцев.

Неподача работником БЭБ заявления о предоставлении согласия на прохождение аттестации или его письменный отказ от прохождения аттестации является основанием для прекращения трудовых отношений (увольнения) из БЭБ.

Кто войдет в аттестационные комиссии

Аттестация проводится аттестационными комиссиями, которые создаются по решению директора БЭБ. Порядок организации и проведения аттестации, критерии и методика оценивания добросовестности и профессиональной компетентности работников при проведении аттестации, не урегулированные законом, определяются директором БЭБ.

В состав каждой аттестационной комиссии включаются 12 членов, из которых:

6 человек, определенных директором БЭБ;

6 человек, определенных международными и иностранными организациями из числа отобранных ими представителей от общественных объединений, союзов, ассоциаций и других объединений юридических лиц, что в течение последних 3 лет осуществляют деятельность, направленную на улучшение бизнес-климата.

Перечень международных и иностранных организаций предоставляется МИДом по запросу директора БЭБ и обнародуется на веб-сайте этого органа. Они согласовывают предложение совместного списка кандидатов в состав аттестационной комиссии.

Членами аттестационных комиссий могут быть лица, которые имеют высшее образование, безупречную деловую репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, владеют необходимыми знаниями и навыками для выполнения полномочий члена аттестационной комиссии, соответствуют критерию добросовестности.

Членами аттестационных комиссий не могут быть в частности экс-работники БЭБ, бывшие налоговики и их близкие лица.

Решение аттестационной комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее 7 членов аттестационной комиссии, в том числе не менее 3 ее членов, определенных «международниками», и 3, определенных директором БЭБ.

Аттестационная комиссия принимает одно из таких решений: решение об успешном прохождении работником БЭБ аттестации или решение о неуспешном прохождении работником БЭБ аттестации.

Организация работы аттестационных комиссий

Члены аттестационной комиссии могут участвовать в заседании дистанционно. Заседания являются открытыми для представителей медиа и журналистов (кроме аттестации негласных штатных работников).

Финансирование, организационно-техническое и экспертное обеспечение работы аттестационных комиссий и их членов, в том числе секретариата, могут осуществляться за счет привлечения международной технической помощи.

Проведение аттестации включает такие этапы:

тестирование на знание законодательства;

тестирование с целью определения уровня общих способностей;

проведение собеседования с лицами, с целью оценивания их соответствия критериям добросовестности и профессиональной компетентности.

Директор БЭБ может установить дополнительные этапы оценивания.

Результаты по каждому работнику обнародуются аттестационной комиссией на официальном веб-сайте БЭБ.

Неявка работника БЭБ, который подлежит аттестации, без уважительных причин на любой этап аттестации, а также неуспешное прохождение таким лицом любого из этапов аттестации является отдельными основаниями для принятия решения о неуспешном прохождении аттестации таким работником. Причина неявки подтверждается документально в срок, определенный аттестационной комиссией, но не менее 2 рабочих дней со дня неявки. Принадлежность причины неявки работника к уважительным причинам оценивает аттестационная комиссия. Неподача документального подтверждения причины неявки в срок, определенный аттестационной комиссией, является основанием для признания неявки такой, что была без уважительных причин.

Члены аттестационной комиссии с целью осуществления своих полномочий имеют право:

собирать, проверять и анализировать информацию, в том числе с ограниченным доступом (кроме информации, отнесенной к государственной тайне), о работниках БЭБ, которые проходят аттестацию, и их близких лицах;

иметь на период аттестации временный безвозмездный доступ к реестрам, базам данных, держателем (администратором) которых являются государственные органы;

участвовать в заседаниях и других мероприятиях, проводимых аттестационной комиссией;

обращаться к работникам БЭБ, которые проходят аттестацию, а также к любым другим физическим или юридическим лицам с запросом о предоставлении объяснений, документов или информации, необходимых для рассмотрения вопроса о соответствии лица критериям добросовестности и компетентности. Орган или лицо, которые получили запрос члена аттестационной комиссии, обязаны предоставить необходимые объяснения и/или документы (их копии) или информацию в течение 10 календарных дней со дня получения запроса;

с целью сбора, проверки и анализа информации, в том числе с ограниченным доступом, пользоваться помощью членов секретариата аттестационной комиссии.

Для проведения собеседования аттестационная комиссия имеет право получать в БЭБ, НАБУ, ГБР, НАПК, других органах государственной власти любую необходимую для целей аттестации информацию.

Члены секретариата аттестационной комиссии по поручению членов аттестационной комиссии имеют право получать по письменному обращению члена аттестационной комиссии, проверять и анализировать информацию, в том числе информацию с ограниченным доступом (кроме информации, отнесенной к государственной тайне).

Бизнес может предоставить информацию аттестационным комиссиям

Физические и юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения имеют право подавать в аттестационную комиссию сведения, которые могут свидетельствовать о несоответствии работника БЭБ критериям профессиональной компетентности и добросовестности.

Такие обращения (в том числе анонимные) рассматриваются при условии, что приведенная в них информация касается конкретного работника или его близких лиц и содержит фактические данные, которые могут быть проверены во время собеседования.

Для этого график проведения тестирований и собеседований с указанием фамилий, имен, по отчеству (при наличии), должностей работников не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения обнародуется на официальном веб-сайте БЭБ.

Обнародование графика проведения тестирований и собеседований на официальном веб-сайте БЭБ считается надлежащим уведомлением работников о тестировании и собеседованиях.

Решение аттестационной комиссии о неуспешном прохождении аттестации работником БЭБ является основанием для прекращения трудовых отношений (увольнения) такого лица из БЭБ.

Решение об увольнении такого работника принимается субъектом назначения в 14-дневный срок со дня принятия соответствующего решения аттестационной комиссии.

Приказ об увольнении работника БЭБ по результатам аттестации может быть издан субъектом назначения или руководителем государственной службы в период отпуска, временной нетрудоспособности такого работника с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем после окончания отпуска или следующим рабочим днем за днем окончания периода временной нетрудоспособности, указанного в документе о временной нетрудоспособности.

Решение об увольнении работника БЭБ по основанию неуспешного прохождения аттестации может быть обжаловано в суд только лицом, в отношении которого оно принято, исключительно по вопросам соблюдения процедуры принятия решения об увольнении, а также порядка организации и проведения аттестации, неуспешное прохождение которой стало основанием для увольнения. Суд при рассмотрении таких жалоб не оценивает повторно факты или утверждения, оцененные аттестационной комиссией, и соответствующие выводы, сделанные аттестационной комиссией на основании обоснованного сомнения.

Повторное прохождение аттестации работником БЭБ запрещается, кроме случая вступления в силу решением суда, которым отменено решение аттестационной комиссии.

Кто войдет в кадровые комиссии

Кроме того, в течение 3-х лет со дня назначения директора БЭБ для отбора работников Бюро будут действовать кадровые комиссии, созданные директором БЭБ в составе 12 членов каждая. В них будет:

6 человек, определенных директором БЭБ;

6 человек, определенных международными и иностранными организациями, из числа отобранных ими представителей от общественных объединений, союзов, ассоциаций и других объединений юридических лиц, что в течение последних 3-х лет осуществляют деятельность, направленную на улучшение бизнес-климата, защиты прав и интересов бизнеса в Украине.

Перечень таких международных и иностранных организаций предоставляется МИДом по запросу директора БЭБ и обнародуется на веб-сайте этого органа. Указанные организации согласовывают предложение совместного списка кандидатов в состав кадровой комиссии.

Лицо, которое подлежит аттестации, может быть определено членом кадровой комиссии при условии успешного прохождения аттестации.

Решение кадровой комиссии считается принятым, если за него проголосовали не менее 7 членов, в том числе не менее 3-х ее членов от «международников» и 3-х от директора БЭБ.

Автор: Наталя Мамченко

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