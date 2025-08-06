Перевірку доброчесності працівників БЕБ проведуть атестаційні комісії з відібраними міжнародними партнерами експертами

Після призначення Олександра Цивінського працівників Бюро економічної безпеки чекає процедура переатестації, яку проведуть атестаційні комісії за участі представників міжнародних партнерів.

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Після призначення директором Бюро економічної безпеки Олександра Цивінського працівників БЕБ чекає переатестація з метою підтвердження належного рівня доброчесності та професійної компетентності. Її будуть проводити атестаційні комісії, сформовані наполовину з делегованих міжнародними партнерами членів. Запуск одноразової переатестації передбачає закон 3840-IX, який набув чинності у червні 2024 року.

Відбір нових працівників БЕБ також будуть проводити кадрові комісії за участі делегованих міжнародниками експертів.

Згідно із законом Олександр Цивінський повинен протягом 3-х місяців з дня призначення, тобто, до 6 листопада 2025 року, утворити:

кадрові комісії для проведення конкурсного відбору на зайняття посад у БЕБ за новою процедурою

атестаційні комісії для проведення атестації працівників БЕБ

Також протягом 2 місяців він утворює та затверджує склад дисциплінарної комісії БЕБ.

Крім Олександра Цивінського, атестацію не будуть проходити призначені ним перший заступник, заступники, а також працівники БЕБ, призначені на посади за результатами конкурсного відбору, проведеного кадровими комісіями за участі делегованих партнерами експертів.

Атестація проводиться у два етапи:

атестація керівників підрозділів центрального апарату БЕБ та їх заступників, керівників територіальних управлінь БЕБ та їх заступників;

атестація інших працівників БЕБ.

Коли почнеться атестація

Атестація розпочинається після наказу директора БЕБ, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті БЕБ. Протягом 14 днів працівники Бюро подають заяву про надання згоди на проходження атестації або про відмову.

Строк проведення атестації не може перевищувати 18 місяців з дня призначення на посаду директором БЕБ Олександра Цивінського. Тобто, вона може завершитися на початку 2027 року.

Якщо працівники БЕБ перебувають у стані вагітності, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною, проходять базову військову службу, призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, або прийняті на військову службу за контрактом, вони під час дії цих обставин можуть пройти атестацію за власним бажанням або відмовитися від її проходження у цей період. Неподання такими працівниками заяви про надання згоди на проходження атестації за власним бажанням означає відмову від її проходження у цей період. У разі відмови від проходження атестації такий працівник БЕБ підлягає атестації протягом 6 місяців після припинення відповідних обставин, які перешкоджали її проведенню, у тому числі за межами строку проведення атестації.

Відпустка чи тимчасова непрацездатність працівника БЕБ не є підставою для відмови від проходження ним атестації. Такі працівники зобов’язані пройти атестацію протягом строку 18 місяців.

Неподання працівником БЕБ заяви про надання згоди на проходження атестації або його письмова відмова від проходження атестації є підставою для припинення трудових відносин (звільнення) з БЕБ.

Хто увійде до атестаційних комісій

Атестація проводиться атестаційними комісіями, що утворюються за рішенням директора БЕБ. Порядок організації та проведення атестації, критерії і методика оцінювання доброчесності та професійної компетентності працівників при проведенні атестації, не врегульовані законом, визначаються директором БЕБ.

До складу кожної атестаційної комісії включаються 12 членів, з яких:

6 осіб, визначених директором БЕБ

6 осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями з числа відібраних ними представників від громадських об’єднань, спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, що протягом останніх 3 років здійснюють діяльність, спрямовану на покращення бізнес-клімату.

Перелік міжнародних та іноземних організацій надається МЗС на запит директора БЕБ і оприлюднюється на веб-сайті цього органу. Вони погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу атестаційної комісії.

Членами атестаційних комісій можуть бути особи, які мають вищу освіту, бездоганну ділову репутацію, високі професійні і моральні якості, володіють необхідними знаннями та навичками для виконання повноважень члена атестаційної комісії, відповідають критерію доброчесності.

Членами атестаційних комісій не можуть бути зокрема екс-працівники БЕБ, колишні податківці та їх близькі особи.

Рішення атестаційної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 7 членів атестаційної комісії, у тому числі не менше 3 її членів, визначених «міжнародниками», та 3, визначених директором БЕБ.

Атестаційна комісія приймає одне з таких рішень: рішення про успішне проходження працівником БЕБ атестації або рішення про неуспішне проходження працівником БЕБ атестації.

Організація роботи атестаційних комісій

Члени атестаційної комісії можуть брати участь у засіданні дистанційно. Засідання є відкритими для представників медіа і журналістів (крім атестації негласних штатних працівників).

Фінансування, організаційно-технічне та експертне забезпечення роботи атестаційних комісій та їх членів, у тому числі секретаріату можуть здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.

Проведення атестації включає такі етапи:

тестування на знання законодавства;

тестування з метою визначення рівня загальних здібностей;

проведення співбесіди з особами, з метою оцінювання їхньої відповідності критеріям доброчесності та професійної компетентності.

Директор БЕБ може встановити додаткові етапи оцінювання.

Результати стосовно кожного працівника оприлюднюються атестаційною комісією на офіційному веб-сайті БЕБ.

Неявка працівника БЕБ, який підлягає атестації, без поважних причин на будь-який етап атестації, а також неуспішне проходження такою особою будь-якого з етапів атестації є окремими підставами для прийняття рішення про неуспішне проходження атестації таким працівником. Причина неявки підтверджується документально у строк, визначений атестаційною комісією, але не менше 2 робочих днів з дня неявки. Належність причини неявки працівника до поважних причин оцінює атестаційна комісія. Неподання документального підтвердження причини неявки у строк, визначений атестаційною комісією, є підставою для визнання неявки такою, що була без поважних причин.

Члени атестаційної комісії з метою здійснення своїх повноважень мають право:

збирати, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці), про працівників БЕБ, які проходять атестацію, та їхніх близьких осіб;

мати на період атестації тимчасовий безоплатний доступ до реєстрів, баз даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи;

брати участь у засіданнях та інших заходах, що проводяться атестаційною комісією;

звертатися до працівників БЕБ, які проходять атестацію, а також до будь-яких інших фізичних чи юридичних осіб із запитом про надання пояснень, документів чи інформації, необхідних для розгляду питання про відповідність особи критеріям доброчесності та компетентності. Орган або особа, які отримали запит члена атестаційної комісії, зобов’язані надати необхідні пояснення та/або документи (їх копії) чи інформацію протягом 10 календарних днів з дня отримання запиту;

з метою збирання, перевірки та аналізу інформації, у тому числі з обмеженим доступом, користуватися допомогою членів секретаріату атестаційної комісії.

Для проведення співбесіди атестаційна комісія має право отримувати в БЕБ, НАБУ, ДБР, НАЗК, інших органах державної влади будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію.

Члени секретаріату атестаційної комісії за дорученням членів атестаційної комісії мають право одержувати за письмовим зверненням члена атестаційної комісії, перевіряти та аналізувати інформацію, у тому числі інформацію з обмеженим доступом (крім інформації, віднесеної до державної таємниці).

Бізнес може надати інформацію атестаційним комісіям

Фізичні та юридичні особи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання мають право подавати до атестаційної комісії відомості, які можуть свідчити про невідповідність працівника БЕБ критеріям професійної компетентності та доброчесності.

Такі звернення (у тому числі анонімні) розглядаються, за умови що наведена в них інформація стосується конкретного працівника або його близьких осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені під час співбесіди.

Для цього графік проведення тестувань та співбесід із зазначенням прізвищ, імен, по батькові (за наявності), посад працівників не пізніш як за 10 календарних днів до дати проведення оприлюднюється на офіційному веб-сайті БЕБ.

Оприлюднення графіка проведення тестувань та співбесід на офіційному веб-сайті БЕБ вважається належним повідомленням працівників про тестування та співбесіди.

Рішення атестаційної комісії про неуспішне проходження атестації працівником БЕБ є підставою для припинення трудових відносин (звільнення) такої особи з БЕБ.

Рішення про звільнення такого працівника приймається суб’єктом призначення у 14-денний строк з дня ухвалення відповідного рішення атестаційної комісії.

Наказ про звільнення працівника БЕБ за результатами атестації може бути виданий суб’єктом призначення або керівником державної служби у період відпустки, тимчасової непрацездатності такого працівника із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем після закінчення відпустки або наступним робочим днем за днем закінчення періоду тимчасової непрацездатності, зазначеного у документі про тимчасову непрацездатність.

Рішення про звільнення працівника БЕБ з підстави неуспішного проходження атестації може бути оскаржено до суду лише особою, стосовно якої воно прийнято, виключно з питань додержання процедури прийняття рішення про звільнення, а також порядку організації та проведення атестації, неуспішне проходження якої стало підставою для звільнення. Суд при розгляді таких скарг не оцінює повторно факти чи твердження, оцінені атестаційною комісією, та відповідні висновки, зроблені атестаційною комісією на підставі обґрунтованого сумніву.

Повторне проходження атестації працівником БЕБ забороняється, крім випадку набрання чинності рішенням суду, яким скасовано рішення атестаційної комісії.

Хто увійде до кадрових комісій

Крім того, протягом 3-х років з дня призначення директора БЕБ для відбору працівників Бюро будуть діяти кадрові комісії, створені директором БЕБ у складі 12 членів кожна. У них буде:

6 осіб, визначених директором БЕБ;

6 осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями, з числа відібраних ними представників від громадських об’єднань, спілок, асоціацій та інших об’єднань юридичних осіб, що протягом останніх 3-х років здійснюють діяльність, спрямовану на покращення бізнес-клімату, захисту прав і інтересів бізнесу в Україні.

Перелік таких міжнародних та іноземних організацій надається МЗС на запит директора БЕБ і оприлюднюється на веб-сайті цього органу. Зазначені організації погоджують пропозицію спільного списку кандидатів до складу кадрової комісії.

Особа, яка підлягає атестації, може бути визначена членом кадрової комісії за умови успішного проходження атестації.

Рішення кадрової комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше 7 членів, у тому числі не менше 3-х її членів від «міжнародників», та 3-х від директора БЕБ.

Автор: Наталя Мамченко

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