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Уряд оновив правила підтримки тваринництва

12:59, 6 серпня 2025
Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів.
Уряд оновив правила підтримки тваринництва
Фото: kurkul.com
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Кабінет Міністрів України 6 серпня оновив правила підтримки тваринництва. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів.

«Ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку. Щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах», - сказала очільниця уряду.  

Раніше Кабмін спростив правила для керування сільгосптехнікою.

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Кабінет Міністрів України Юлія Свириденко

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