Уряд оновив правила підтримки тваринництва

Фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів.

Фото: kurkul.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України 6 серпня оновив правила підтримки тваринництва. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Вона підкреслила, що фермери зможуть отримати компенсацію до 80% вартості племінних тварин і до 25% витрат на будівництво або реконструкцію ферм, доїльних залів чи переробних цехів.

«Ця програма дасть аграріям інструменти для розвитку. Щоб фермери могли зменшити власні витрати, модернізувати виробництво, збільшити поголів’я і створювати робочі місця в громадах», - сказала очільниця уряду.

Раніше Кабмін спростив правила для керування сільгосптехнікою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.