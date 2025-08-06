На Житомирщині чоловік під час затримання побив поліцейського

Поліцейський постраждав під час доставки до місця відбування покарання.

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На Житомирщині чоловіка підозрюють в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень поліцейському під час затримання. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Правоохоронці прибули до місця проживання 51-річного чоловіка, щоби примусово до місця відбування покарання, відповідно до ухвали суду.

За даними слідства, під час ознайомлення з ухвалою суду чоловік, достовірно знаючи, що перед ним поліцейські, раптово почав чинити опір. Він схопив дерев’яний предмет і кілька разів ударив одного з поліцейських по голові та тулубу. Постраждалий отримав тілесні ушкодження, що належать до категорії легких.Зловмисника затримали.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

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