Новий президент Польщі Кароль Навроцький склав присягу

Кароль Навроцький офіційно став президентом Польщі.

Фото: Kancelaria Prezydenta RP / X

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У польському Сеймі 6 серпня пройшла церемонія інавгурації новообраного президента Польщі Кароля Навроцького. Політик склав присягу та офіційно заступив на пост очільника країни.

«Вступаючи на посаду президента Республіки Польща волею Нації, я урочисто клянуся, що залишатимуся вірним положенням Конституції, що буду непохитно захищати гідність Нації, незалежність і безпеку Держави, і що благо Вітчизни та процвітання її громадян завжди будуть моїм найвищим імперативом. Хай допоможе мені Бог!», — зачитав присягу Навроцький.

Під час промови Кароль Навроцький заявив, що хоче укласти нову Конституцію до 2030 року. На його думку, необхідна «національна, чесна дискусія» про те, якою має бути нова конституція. Також він оголосив, що підтримуватиме всі зусилля з модернізації польської армії.

Навроцький запевнив, що виступатиме проти нелегальної міграції та підвищення пенсійного віку.

Нагадаємо, переможцем другого туру президентських виборів у Польщі став кандидат від партії «Право та справедливість» Кароль Навроцький.

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