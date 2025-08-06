Спецпредставник Трампа Віткофф зустрівся з Путіним у Москві

Спецпредставник президента США Стів Віткофф і Путін розпочали зустріч в Москві.

Нагадаємо, що Віткофф прибув до Москви на переговори. Зранку 6 серпня його літак приземлився у "Внуково".

5 липня президента США Дональд Трамп заявив, що Віткофф зустрінеться з представниками Росії в Москві, а за підсумками переговорів він ухвалить рішення про подальші дії щодо РФ зокрема ті, що стосуються санкцій.

Як відомо, Трамп дав Росії 10 днів для досягнення угоди з Україною, погрожуючи запровадженням мит та інших заходів, якщо домовленість не буде досягнута.

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