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Відновлення водійських документів для осіб, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним

12:24, 6 серпня 2025
Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.
Відновлення водійських документів для осіб, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним
Фото: МВС
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Відновлення водійських документів для громадян, які постраждали під час обстрілів, буде безкоштовним. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що було ухвалено рішення, яке дозволяє безкоштовно відновлювати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів для громадян, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

«Йдеться про випадки, коли документи були втрачені через обстріли. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», - сказала вона.

Як безкоштовно відновити документи

 Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, як це працюватиме на практиці:

- Людина, яка постраждала внаслідок обстрілу, отримує від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої особи

- З цим документом звертається до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації)

- Адміністратор швидко опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові документи.

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МВС Кабінет Міністрів України сервісний центр МВС Юлія Свириденко

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