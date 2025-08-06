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Восстановление водительских документов для лиц, пострадавших во время обстрелов, будет бесплатным

12:24, 6 августа 2025
Правительство приняло решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.
Восстановление водительских документов для лиц, пострадавших во время обстрелов, будет бесплатным
Фото: МВД
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Восстановление водительских документов для граждан, пострадавших во время обстрелов, будет бесплатным. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Мы должны быть чуткими к потребам тех, кто потерял имущество, жилье или документы из-за войны», — заявила она.

Глава правительства подчеркнула, что было принято решение, которое позволяет бесплатно восстанавливать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств для граждан, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ.

«Речь идет о случаях, когда документы были утрачены из-за обстрелов. Люди не должны сталкиваться с дополнительными бюрократическими барьерами в уже сложных обстоятельствах», — сказала она.

Как бесплатно восстановить документы

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, как это будет работать на практике:

  • Человек, пострадавший в результате обстрела, получает от следователя документ, подтверждающий статус потерпевшего.
  • С этим документом он обращается в любой сервисный центр МВД (стационарный или мобильный, который работает на месте ликвидации последствий).
  • Администратор оперативно обрабатывает обращение и выдает новые документы без какой-либо оплаты.

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МВД Кабинет Министров Украины сервисный центр МВД Юлия Свириденко

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