Кабмин упростил правила для управления сельхозтехникой

Правительство разрешило управлять сельхозтехникой без удостоверения тракториста.

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Кабинет Министров принял постановление, разрешающее управлять сельхозтехникой без удостоверения тракториста. Это касается только периода военного положения. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Согласно постановлению, временное разрешение касается водителей, имеющих права категорий C1, C, D1 или D, при условии, что их водительский стаж составляет не менее трех лет.

Они могут садиться за руль тракторов, комбайнов и другой самоходной спецтехники, которая относится к категориям A1, A2, B1, B2 и B3.

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