Кабмін спростив правила для керування сільгосптехнікою

Уряд дозволив керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста.

Фото: Traktorist.ua

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє керувати сільгосптехнікою без посвідчення тракториста. Це стосується лише періоду воєнного стану. Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з постановою, тимчасовий дозвіл стосується водіїв, які мають права категорій C1, C, D1 або D, за умови, що їхній водійський стаж становить не менше трьох років.

Вони зможуть сідати за кермо тракторів, комбайнів та іншої самохідної спецтехніки, яка належить до категорій A1, A2, B1, B2 та B3.

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