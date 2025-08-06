Уряд доповнив перелік компенсацій для людей, які постраждали на виробництві

Залежно від рівня потреби, постраждалі зможуть отримати щомісячну компенсацію у вигляді частини мінімальної зарплати.

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Кабінет Міністрів України доповнив перелік компенсацій для людей, які постраждали на виробництві. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Залежно від рівня потреби, постраждалі зможуть отримати щомісячну компенсацію у вигляді частини мінімальної зарплати.

Що передбачається?

1/2 мінімальної ЗП — за потреби в спецдогляді та спеціальних лікарських засоби.

1/4 мінімальної ЗП — якщо потрібен постійний догляд і спеціальні лікарські засоби.

1/6 мінімальної ЗП — за потреби в побутовому обслуговуванні та ліках.

1/10 мінімальної ЗП — якщо немає потреби в побутовому обслуговуванні, але є потреба в ліках.

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