Кабмін оновив порядок надання допомоги військовослужбовцям, які повернулися з російського полону

Юлія Свириденко заявила, що військовослужбовці, які повернулися з російського полону, повинні мати доступ до комплексної державної підтримки.

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Уряд оновив порядок надання допомоги Захисникам та Захисницям, які повернулися додому. Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

«Врахували досвід сил безпеки й оборони, щоб зробити процес реінтеграції більш системним і чутливим до потреб людей. Розширюємо первинний медичний огляд після повернення — зокрема, збільшуємо обсяг медичних послуг і забезпечуємо фіксацію наслідків травм і поранень», - заявила вона.

Юлія Свириденко також додала, що вводить більш дієвий механізм для запобігання поширенню інфекцій.

«Вчора на робочій зустрічі з представниками громадських організацій говорили про те, як зробити так, щоб усі Герої, які пройшли полон, отримали саме ту допомогу, яка відповідає їхнім потребам. Щоб кожен, хто повернувся, відчув: держава дбає», - сказала очільниця уряду.

Раніше ми писали, що Кабмін встановив додаткову винагороду військовослужбовцям, відрядженим до Фонду розвитку інновацій.

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