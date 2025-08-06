На Франківщині керівниця АТ «Сегежа Україна» передала майно підприємства сину та завдала збитків на понад 46 млн — прокуратура

Підозрювана передала сину майно держпідприємства вартістю понад 184 мільйони гривень з порушенням закону.

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На Франківщині повідомили про підозру очільниці АТ "Сегежа Україна", яка, з а версією слідства, зловживала службовим становищем, завдавши державі збитків понад 46 мільйонів гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За матеріалами слідства, 25% акцій компанії перебувають у власності АТ «Оріана», де майже 100% акцій належать державі. Інші 75% контролює структура з російським капіталом, проти якої запроваджені санкції РНБО та обмеження з боку НБУ. Накладені обмеження забороняють користуватися майном, проводити фінансові операції та виводити капітал за межі України.

Попри це, очільниця «Сегежа Україна» вирішила передати повний майновий комплекс підприємства — з усіма будівлями, технікою та активами загальною вартістю понад 184 млн грн — у розпорядження приватної фірми, власником якої є її син. Угода була укладена без погодження акціонерів та з грубим порушенням чинного законодавства.

В результаті цих дій державі, як співвласнику чверті компанії, було завдано збитків на суму понад 46 млн грн.

Наразі прокуратура ініціює обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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