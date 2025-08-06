У США двоє суддів відкликали окремі судові рішення через помилки ШІ

Помилки штучного інтелекту змусили двох американських суддів відкликати окремі судові рішення.

Фото: allaboutestates.ca

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двоє суддів у США в різних федеральних судах скасували свої рішення після того, як юристи повідомили їм про документи, що містили недостовірні дані щодо справ або, ймовірно, «галюцинаторні» цитати, які викривлювали процитовані рішення, пише Fox News.

У Нью-Джерсі федеральний суддя Жюльєн Нілс відкликав свою відмову в задоволенні клопотання про закриття справи щодо шахрайства з цінними паперами після того, як юристи вказали на те, що рішення ґрунтувалося на документах з «масовими та суттєвими неточностями».

У поданому документі зазначалося про «численні випадки» вигаданих цитат, наданих адвокатами, а також про три окремі випадки, коли результати судових справ були неправильно витлумачені, що й спонукало Нілса відкликати своє рішення.

У Міссісіпі федеральний суддя Генрі Вінгейт замінив своє початкове тимчасове судове розпорядження від 20 липня, яке призупиняло дію закону штату, що обмежував програми різноманіття, рівності та інклюзії в державних школах, після того як юристи повідомили йому про серйозні помилки в поданих документах.

Вони поінформували суд, що рішення «ґрунтувалося на нібито письмових свідченнях чотирьох осіб, декларації яких відсутні в матеріалах справи». Згодом Вінгейт виніс нову постанову, хоча адвокати штату вимагали повернути його початкове розпорядження до порядку денного суду.

«Усі сторони мають право на повний і точний облік усіх поданих документів і винесених постанов у межах цього провадження, що є необхідним для апеляційного розгляду в П’ятому окружному суді», — йдеться у заяві генерального прокурора штату.

Джерело, знайоме з тимчасовою постановою Вінгейта в Міссісіпі, підтвердило Fox News, що помилкове клопотання, подане до суду, було складене з використанням ШІ, додавши, що він «ніколи раніше не бачив нічого подібного» у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.