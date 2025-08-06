Практика судів
  1. У світі

У США двоє суддів відкликали окремі судові рішення через помилки ШІ

13:17, 6 серпня 2025
Помилки штучного інтелекту змусили двох американських суддів відкликати окремі судові рішення.
У США двоє суддів відкликали окремі судові рішення через помилки ШІ
Фото: allaboutestates.ca
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Двоє суддів у США в різних федеральних судах скасували свої рішення після того, як юристи повідомили їм про документи, що містили недостовірні дані щодо справ або, ймовірно, «галюцинаторні» цитати, які викривлювали процитовані рішення, пише Fox News.

У Нью-Джерсі федеральний суддя Жюльєн Нілс відкликав свою відмову в задоволенні клопотання про закриття справи щодо шахрайства з цінними паперами після того, як юристи вказали на те, що рішення ґрунтувалося на документах з «масовими та суттєвими неточностями».

У поданому документі зазначалося про «численні випадки» вигаданих цитат, наданих адвокатами, а також про три окремі випадки, коли результати судових справ були неправильно витлумачені, що й спонукало Нілса відкликати своє рішення.

У Міссісіпі федеральний суддя Генрі Вінгейт замінив своє початкове тимчасове судове розпорядження від 20 липня, яке призупиняло дію закону штату, що обмежував програми різноманіття, рівності та інклюзії в державних школах, після того як юристи повідомили йому про серйозні помилки в поданих документах.

Вони поінформували суд, що рішення «ґрунтувалося на нібито письмових свідченнях чотирьох осіб, декларації яких відсутні в матеріалах справи». Згодом Вінгейт виніс нову постанову, хоча адвокати штату вимагали повернути його початкове розпорядження до порядку денного суду.

«Усі сторони мають право на повний і точний облік усіх поданих документів і винесених постанов у межах цього провадження, що є необхідним для апеляційного розгляду в П’ятому окружному суді», — йдеться у заяві генерального прокурора штату.

Джерело, знайоме з тимчасовою постановою Вінгейта в Міссісіпі, підтвердило Fox News, що помилкове клопотання, подане до суду, було складене з використанням ШІ, додавши, що він «ніколи раніше не бачив нічого подібного» у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США штучний інтелект

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перевірку доброчесності працівників БЕБ проведуть атестаційні комісії з відібраними міжнародними партнерами експертами

Після призначення Олександра Цивінського працівників Бюро економічної безпеки чекає процедура переатестації, яку проведуть атестаційні комісії за участі представників міжнародних партнерів.

Попереду – переатестація працівників БЕБ і фактичний перезапуск Бюро – Анастасія Радіна про призначення Цивінського

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна закликала не розслаблятися після призначення директором БЕБ Олександра Цивінського.

Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Уряд врешті призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Чи самостійно члени ВККС виставляли бали за практичні роботи кандидатів до апеляційних судів, і де був Андрій Пасічник – розгляд справ у Верховному Суді має дати відповіді

Доступ до системи ВККС, у якій виставлялися оцінки конкурсантам за практичне завдання, неможливий поза межами будівлі Комісії, але з матеріалів судових справ випливає, що під час перевірки робіт Андрій Пасічник перебував на лікуванні у «Феофанії», а на перевірку кожної роботи витрачалося кілька хвилин.

Стріляв в нічний час і влучив у коридор будинку – Верховний Суд підтвердив вирок чоловіку за хуліганство

Верховний Суд залишив в силі вирок чоловіку, який вночі вчинив стрілянину під час дії воєнного стану, вказавши, що хуліганські дії здебільшого позбавлені будь-якої необхідності і нерідко постають із бажання особи показати свою ніби вищість.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси