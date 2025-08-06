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В США двое судьей отозвали отдельные судебные решения из-за ошибок ИИ

13:17, 6 августа 2025
Ошибки ИИ заставили двух американских судей отозвать отдельные судебные решения.
В США двое судьей отозвали отдельные судебные решения из-за ошибок ИИ
Фото: allaboutestates.ca
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Два судьи в США в разных федеральных судах отменили свои решения после того, как юристы сообщили им о документах, содержащих недостоверные сведения по делам или, по-видимому, «галлюцинирующие» цитаты, искажающие процитированные дела, пишет Foxnews.

В Нью-Джерси федеральный судья Жюльен Нилс отозвал свой отказ в удовлетворении ходатайства об отклонении дела о мошенничестве с ценными бумагами после того, как юристы указали на то, что решение основывалось на документах с «массовыми и существенными неточностями».

В поданном документе указывалось на «многочисленные случаи» вымышленных цитат, представленных адвокатами, а также на три отдельных случая, когда исход дел был ошибочно истолкован, что и побудило Нилса отозвать свое решение.

В Миссисипи федеральный судья Генри Вингейт заменил свой первоначальный временный судебный запрет от 20 июля, приостанавливающий действие закона штата, ограничивающего программы по разнообразию, равенству и инклюзии в государственных школах, после того как юристы уведомили его о серьезных ошибках в поданных документах.

Они сообщили суду, что решение «основывалось на якобы письменных показаниях четырех лиц, чьи декларации отсутствуют в материалах дела». Вингейт впоследствии вынес новое постановление, хотя адвокаты штата потребовали вернуть его первоначальное распоряжение в повестку дня суда.

«Все стороны имеют право на полный и точный учет всех поданных документов и вынесенных постановлений в рамках данного производства, что необходимо для апелляционного рассмотрения в Пятом окружном суде», — говорится в заявлении генерального прокурора штата.

Источник, знакомый с временным постановлением Вингейта в Миссисипи, подтвердил Fox News, что ошибочное ходатайство, поданное в суд, было составлено с использованием ИИ, добавив, что он «никогда не видел ничего подобного» в суде раньше.

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