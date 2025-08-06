ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования по праву и специализации местного админсуда за 5 августа

Минимально допустимый балл набрали 528 человек.

Фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда за 5 августа.

В ВККС напомнили, что с 5 по 8 августа для 2 632 участников проводится тестирование общих знаний по праву и специализации местного админсуда — как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены закодированные результаты тестирования за 5 августа по 547 участникам:

не набрали минимально допустимый балл — 19 человек;

набрали минимально допустимый балл — 528 человек:

▪️ от 75 до 80 баллов — 30 человек;

▪️ от 81 до 90 баллов — 96 человек;

▪️ от 91 до 100 баллов — 402 человека.

В ВККС добавили, что к третьему этапу квалификационного экзамена (тестирование когнитивных способностей) будут допущены по рейтингу не более 600 человек, набравших минимально допустимый балл.

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