Практика судов
  1. Суд инфо

ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования по праву и специализации местного админсуда за 5 августа

11:05, 6 августа 2025
Минимально допустимый балл набрали 528 человек.
ВККС обнародовала кодированные результаты тестирования по праву и специализации местного админсуда за 5 августа
Фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины обнародовала кодированные результаты тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации местного административного суда за 5 августа.

В ВККС напомнили, что с 5 по 8 августа для 2 632 участников проводится тестирование общих знаний по праву и специализации местного админсуда — как второй этап квалификационного экзамена в рамках отбора на должность судьи местного суда.

Установлены закодированные результаты тестирования за 5 августа по 547 участникам:

не набрали минимально допустимый балл — 19 человек;

набрали минимально допустимый балл — 528 человек:

▪️ от 75 до 80 баллов — 30 человек;

▪️ от 81 до 90 баллов — 96 человек;

▪️ от 91 до 100 баллов — 402 человека.

В ВККС добавили, что к третьему этапу квалификационного экзамена (тестирование когнитивных способностей) будут допущены по рейтингу не более 600 человек, набравших минимально допустимый балл.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд судья ВККС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Проверку добросовестности работников БЭБ проведут аттестационные комиссии с отобранными международными партнерами экспертами

После назначения Александра Цывинского работников Бюро экономической безопасности ждет процедура переаттестации, которую проведут аттестационные комиссии при участии представителей международных партнеров.

Самостоятельно ли члены ВККС выставляли баллы за практические работы кандидатов в апелляционные суды, и где был Андрей Пасечник – рассмотрение дел в Верховном Суде должно дать ответы

Доступ к системе ВККС, в которой выставлялись оценки конкурсантам за практическое задание, невозможен вне здания Комиссии, но из материалов судебных дел следует, что во время проверки работ Андрей Пасечник находился на лечении в «Феофании», а на проверку каждой работы тратилось несколько минут.

Впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и фактический перезапуск Бюро — Анастасия Радина о назначении Цывинского

Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина призвала не расслабляться после назначения Александра Цывинского директором БЭБ.

Кабмин назначил Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности

Правительство наконец назначило Александра Цывинского директором БЭБ.

Стрелял ночью и попал в коридор дома – Верховный Суд подтвердил приговор мужчине за хулиганство

Верховный Суд оставил в силе приговор мужчине, который ночью устроил стрельбу во время действия военного положения, указав, что хулиганские действия в большинстве своем лишены какой-либо необходимости и нередко возникают из желания лица показать свое якобы превосходство.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси