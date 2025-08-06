Суд отказал в лишении родительских прав из-за отсутствия крайних оснований

Неоплата алиментов не явилась решающим фактором для суда.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Нововоронцовский районный суд Херсонской области отказал в лишении родительских прав. Суд пришёл к выводу, что лишение лица родительских прав является крайней мерой и может иметь место при доказанности виновного поведения кого-либо из родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Лишение родительских прав допускается тогда, когда изменить отношение родителей к воспитанию ребёнка невозможно. Об этом сообщает Херсонский апелляционный суд.

В декабре 2023 года истец обратилась в суд с иском к ответчику о лишении последнего родительских прав. Исковые требования обоснованы тем, что с 2015 года по 2016 год она состояла с ответчиком в брачных отношениях, от которых у них родился сын. С сентября 2016 года они с ответчиком проживают раздельно.

Ответчик добровольно алименты не выплачивает, несмотря на наличие судебного приказа о взыскании алиментов, уклоняется от исполнения своих родительских обязанностей, не заботится о физическом и духовном развитии ребёнка, не беспокоится о его здоровье, материально не содержит, с ребёнком не общается, фактически самоустранился от воспитания ребёнка.

Не согласившись с решением суда, адвокат истца подал апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение суда и удовлетворить исковые требования, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права и нарушение требований процессуального законодательства, несоответствие выводов суда материалам дела, неполное исследование обстоятельств дела.

Херсонский апелляционный суд указывает, что судебная практика относительно применения положений статьи 164 Семейного кодекса Украины — Основания лишения родительских прав — является устоявшейся.

Коллегия судей пришла к выводу, что собранные в деле доказательства указывают на то, что с 2016 года ответчик покинул семью, не проживает вместе с сыном, не выполняет надлежащим образом свои обязанности по его воспитанию и содержанию, не проявляет интереса к его жизни и обучению. Ребёнок проживает с матерью и её новым мужем и желает этого. В то же время ответчик не проявляет негативного поведения и не совершает противоправных действий в отношении сына.

Апелляционный суд акцентирует внимание на том, что при рассмотрении данного дела, ни в суде первой инстанции, ни во время апелляционного рассмотрения дела, суды не имели возможности заслушать мнение ответчика относительно оснований иска, поскольку последним известным его местонахождением является временно оккупированная территория Украины, и его уведомление о времени и месте рассмотрения судебных дел осуществлялось в соответствии с требованиями Закона Украины «О обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины» путём размещения соответствующего уведомления на сайте судебной власти.

Однако коллегия судей считает, что установив обстоятельства и учтя интересы ребёнка, суд первой инстанции пришёл к правильному выводу о том, что основания для применения к ответчику крайней меры семейно-правовой ответственности в виде лишения родительских прав отсутствуют.

Кроме того, коллегия судей апелляционного суда согласилась с выводом суда первой инстанции об отсутствии достаточных оснований для лишения ответчика родительских прав, как и острой социальной необходимости в этом. Судьи сочли, что лишение ответчика родительских прав в отношении ребёнка, то есть природных прав, предоставленных родителям в отношении ребёнка на его воспитание, защиту его интересов и других прав, возникающих из факта кровного родства с ребёнком, является крайней мерой воздействия, необходимость применения которой при обстоятельствах данного дела не доказана. Коллегия судей также учла, что ответчик не является тем лицом, поведение или действия которого могут свидетельствовать о негативном влиянии на ребёнка, а потому разрыв с ним семейных отношений не будет соответствовать интересам ребёнка, несмотря на обстоятельства, изложенные в заключении органа опеки и попечительства и в психологической характеристике.

Согласно ч.6 ст.19 Семейного кодекса Украины, суд может не согласиться с заключением органа опеки и попечительства, если оно является недостаточно обоснованным, противоречит интересам ребёнка, и коллегия судей поддержала утверждение суда первой инстанции о том, что в заключении, содержащемся в материалах дела, не приведены основания и аргументы, которые указывали бы на целесообразность применения именно такой крайней меры, как лишение родительских прав ответчика, не приведены данные, объективно характеризующие ответчика, не установлены фактические обстоятельства уклонения ответчика от исполнения своих родительских обязанностей по воспитанию ребёнка и возможные причины такого уклонения.

По результатам апелляционного рассмотрения коллегия судей считает, что решение суда принято с соблюдением норм материального и процессуального права и основания для его отмены или изменения отсутствуют (дело №954/1118/23).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.