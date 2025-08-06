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Впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и фактический перезапуск Бюро — Анастасия Радина о назначении Цывинского

11:23, 6 августа 2025
Глава антикоррупционного комитета Рады Анастасия Радина призвала не расслабляться после назначения Александра Цывинского директором БЭБ.
Впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и фактический перезапуск Бюро — Анастасия Радина о назначении Цывинского
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После назначения Кабмином 6 августа Александра Цывинского директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) начнется процедура перезагрузки БЭБ. Об этом сообщила глава Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

«Сегодня правительство наконец выполнило норму закона о Бюро экономической безопасности и назначило директором БЭБ победителя конкурсного отбора Александра Цывинского. Я приветствую это запоздавшее на полтора месяца, но крайне нужное нашему обществу решение. Спасибо, Юлия Свириденко.

Не расслабляемся, потому что впереди – переаттестация сотрудников БЭБ и, фактически, перезапуск органа и восстановление доверия к его работе», — отметила Радина.

В свою очередь, премьер-министр Юлия Свириденко заметила, что после решения конкурсной комиссии, надлежащих проверок и прохождения полиграфа нет предостережений насчет кандидатуры Цывинского.

«Ожидаем обновления работы Бюро, укрепления института и достижения существенного уровня доверия между Бюро и украинскими предпринимателями. Важно, чтобы экономические отношения в Украине не искажались теневыми схемами и чтобы бизнес мог рассчитывать на уважение со стороны государства», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Напомним, до этого Александр Цывинский работал в НАБУ — фактически с момента его создания, с 2015 года. Трудовую деятельность начал в 2003 году на должности следователя в Галицком РОВД ГУ МВД Украины.

В 2007 году был назначен следователем по особо важным делам отдела расследования преступлений против жизни и здоровья человека следственного управления ГУНП во Львовской области. Впоследствии — старший следователь, старший следователь по особо важным делам — криминалист, заместитель начальника отдела.

Автор: Наталя Мамченко

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бюро экономической безопасности

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